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59非建制區議員 最少7不擬再選 1積極考慮31稱未定 卅載老將：選到也做不到事

【明報專訊】政府前日公布區議會改組方案，直選議席將由原來452席大減至88席，並增設分區會、防火會及滅罪會「三會」的成員提名才可參選的門檻。過往非建制派會循民選機制參與選舉，本報昨日以電話、短訊等形式聯絡59名非建制派的現任區議員，當中至截稿前只有西貢區議會副主席蔡明禧表示「積極考慮參選」，回應傾向不參選者有7人。有傾向不參選的資深區議員表示，在新制度下非建制派幾乎無空間繼續工作，形容繼續參選是浪費時間。

根據本報採訪，59名非建制派的現任區議員中，未有決定或未能回應的有31人，另有20人未有回覆查詢（見圖）。傾向不參選的7人不乏從政多年的區議員，包括1985年起已任職的觀塘區議員潘任惠珍、深水埗區議會副主席伍月蘭、黃大仙區議員譚香文等。就着未來是否參選，現時坐擁7席的民主黨和6席的民協暫無定案。

潘任惠珍表示，非建制派在新制度下幾乎無空間。她指出，新制下觀塘區剩8個直選議席，參選空間大減，由民政專員擔任區議會主席猶如恢復1980年代安排，形容自己見證區議會走過一圈又重回原點。她說，不少居民游說她繼續參選，但慨嘆決定權不在個人，「不僅是參選與否，而是選到也做不到事，我看不到參選原因」。

沙田主席：選區合併如選小型立會 伍月蘭：服務24小時瞓身也不夠

伍月蘭回應本報查詢時稱自己有意退休，認為改制後仍參選是浪費時間去鋪排參選過程，批評改組方案「所謂的參選門檻只是給予自己人，（制度）弄得猶如立法會選舉一樣」，建議政府應自行委任區議員，不必再舉行選舉。她又稱即使在區內工作多年，熟悉區內事務，亦未必可取得三會的提名。另外她指，新制下多個選區合併，地區人士要服務社區，即使24小時瞓身也不夠用，形容「是虐待自己」。

有區議會主席和副主席亦對新方案感不滿，沙田區議會主席麥潤培在電台節目上稱，選區比現時更大，猶如小型立法會選舉，參選人需要高知名度、充足資金等做選舉工程，變相令人失去參選意欲。

南區區議會副主席司馬文接受查詢時表示，區議員及居民關係緊密，本來是諮詢制度最民主、有助政府蒐集意見的機制，質疑政府在《國安法》下再改動區議會制度，是非常無必要。他又稱，將直選制度恢復委任，制度上是倒退，呼籲政府廣開言路，容許討論地區議題。

應屆新丁指接觸三會難過選委

仍未有決定者不少為2019年新當選者。沙田區議員鍾禮謙認為非建制派在新制下難以生存，非建制派以至一般市民難以接觸三會成員提名，部分人甚至無網上資料，形容較爭取選委提名更困難；大埔區議員區鎮濠形容新方案「好辣」，不單議席減少，取得提名亦要通過審查，基本上參選空間已收窄。

西貢蔡明禧擬參選：不參與空間是零

暫時唯一表明會積極考慮參選的蔡明禧表示，雖然民選議席減少，但仍保留直選議席，他稱理解社會質疑新制度，非建制派參選的確面對高門檻，惟如果不參選空間將會更窄，「如果完全不參與，空間就是零」。

灣仔主席：直選議員減 思量更全面

灣仔區議會主席黃宏泰則認為，現時灣仔選區較多，出現碎片化現象，改制後灣仔區只有兩名直選議員，考慮問題可更全面；又認為三會成員在區內服務多時，熟悉地區事務，可和不同議員互補長短。

新社聯昨日表示，區議會本來是非政權性組織，不應以直選議席多寡衡量其認受性，如今採取直選、間選及委任混合模式的產生辦法，符合非政權性組織的定位。該會又稱增設由三會共9個成員提名，「有助剔除反中亂港分子入閘」，確保區議員配合政府做好地區治理。

明報記者

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