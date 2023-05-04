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2023年5月4日星期四
港聞二
59非建制區議員 最少7不擬再選 1積極考慮31稱未定 卅載老將：選到也做不到事
民主黨擬反對「三會提名」門檻
區會下設委會 民政官握主席委任權
譚耀宗：港管治架構重塑大體完成
居屋清水樓傳炒風 何永賢：正查可能違規個案
蔡玉玲終極上訴 爭議行使記者角色非明知故犯 官質疑律政司方再收窄查冊範圍
立會通過財案 陳茂波：財政非常穩健
指樓市辣招毋須調整
兩宗申請難趕月內批 土地共享擬延長 累計5申請4進度滯後 議員促勿事後才檢討
申請涉私人土地遠未達上限 林筱魯：好過無 毋須叫停計劃
觀塘碼頭例行清場 團體促訂無家者友善政策
拍男童頭致跌倒 童樂居職員囚4周
港新聞自由排名稍升 續遜盧旺達 無國界記者：續關注國安法遏聲 港府：指控無根據
長沙灣兩男齟齬打鬥 揭雙雙逾期居留
涉假醫生紙申病假 民署前職員被控
將軍澳私了案 被4人包圍「感危險」 便衣警答「嚟示威」
事隔近4年 6人6．12集結囚20至39周
理大外衝突：3認罪青年入教導所 官：匹配暴動程度
葵涌碼頭「龍門架」輾斃六旬工人
承辦商贈機電署工程師電話 官信出於友誼裁無罪
控謀殺虐兒 孟裔父母問還押期間子女能否探
連續返工23日天星船長猝死 47歲當通宵更暈倒 遺兩子妻徬徨
30日循環 連續上班25天再放假
跨部門反黑拘262人 檢1600萬元毒品私煙賭具
涉洗錢騙案 百人落網
大灣區GBA專題：境外旅客廣州購物 可即買即退稅
藝文界育才 霍啟剛提3點倡廣闊思考 籲政府拋開「老思維」 政策引「文化先行」概念
演藝蔡敏志：亞洲眼光看國際化 擁抱多元文化主義
浸大潘明倫：跨界合力育才 為藝術拓新可能
教育燃新黃英琦：新一代藝文人應具「橫向思維」
創意產業吸新血 不離管理教育同行
爆炸戲棚 培育劇場企業家 學校包場薰陶
港芭 跨界創意無限 給年輕人「將來」
INDEX GAME 找共同理念者 一起行一起學
家長輕文藝 藝發局倡普及教育
尊子漫畫
【Emily】人權新聞獎復辦 明報奪大獎 補頒去年「立場」4獎 無披露作品名
【Emily】「為各地帶來勇氣」 鄒幸彤獲光州人權獎
【Emily】跟入息中位數 陪審員加薪7%
【Emily】「無限復活」vs.「妒忌」 基哥陳梓維爆鍵盤戰
【Emily】吸內地港生 公務員局增設上海考場
【Emily】腳傷卓永興篤拐杖去立會
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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59非建制區議員 最少7不擬再選 1積極考慮31稱未定 卅載老將：選到也做不到事
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