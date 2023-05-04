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港新聞自由排名稍升 續遜盧旺達 無國界記者：續關注國安法遏聲 港府：指控無根據

【明報專訊】昨日是世界新聞自由日，無國界記者組織（RSF）發表《2023年世界新聞自由指數報告》，香港在全球180個國家及地區中排140，較去年的148上升，仍較盧旺達及柬埔寨低，與其餘41國被列「艱難」狀况。RSF東亞辦事處主任艾瑋昂（Cédric Alviani）向本報稱，排名稍升不代表本港新聞自由有改善，相信未來出現改善機會微。中大新聞與傳播學院教授李立峯憂慮，當立場新聞及蘋果日報案有判決後，判辭將無形劃下紅線，新聞界仍面臨龐大挑戰和衝擊。

李立峯憂立場、蘋果案判辭劃紅線

政府發言人昨回覆查詢反駁，RSF的指控全無事實根據，港人擁有《基本法》和《香港人權法案》保障的新聞和言論自由，《港區國安法》第四條亦訂明，特區維護國安應依法保護港人享有該等自由，惟有關自由並非絕對。

發言人稱，香港傳媒環境蓬勃依然，目前在政府新聞處新聞發布系統註冊的本地、內地和海外傳媒機構共210家；傳媒一如既往可行使監督政府工作的權利，只要不違法，傳媒評論或批評政府施政的自由無受限制。

法律架構評分跌至「惡劣」

世界新聞自由指數2022年起改用5項指標編算，本港去年排名由前年80急跌至148，今年稍升至140，其中經濟脈絡及安全性評分均上升，法律架構則跌至不足40分、列為「惡劣」。整體而言，RSF今年對本港評價與去年相若，續關注港區國安法以對抗恐怖主義、分裂主義等為藉口壓制獨立聲音，模糊條文令所有報道香港的記者均受影響，關於煽動的條文更廣泛用於記者。

艾瑋昂接受查詢時稱，本港今年排名稍升主因去年跌幅顯著，且受他國排名升跌影響；並關注當局去年持續拖延立場新聞和蘋果日報案審訊，更有傳媒被禁止採訪官方活動、個別記者被跟蹤，恐懼蔓延令其他小型媒體停運，不少記者選擇離港。除非特區政府重新專注執行基本法，而非依從中央指令打壓傳媒，否則相信本港傳媒生態未來數月改善機會很微。

李立峯形容，排名「每年有少少升跌很正常」，不代表本港新聞工作環境向好，其中政治脈絡及法律架構評分維持低水平，而經濟脈絡評分雖升，惟本地媒體營運一向受衝擊，如有線電視面對營運困難需轉型，不見整體處境很好。

至於安全性關乎記者主觀感受，李稱「立場新聞」和《蘋果日報》大搜捕、李百全接掌港台均於前年發生，相對而言去年傳媒生態的確轉變不大，加上「法庭線」等新網媒出現，去年整體情况有否改善見仁見智。

內地排名跌至尾二 朝鮮墊底

另外，去年倒數第六、位列175的中國內地，今年排名跌至尾二的第179，僅高於朝鮮；而今年首3位為挪威、愛爾蘭和丹麥。

相關字詞﹕李立峯 新聞自由 世界新聞自由指數 世界新聞自由日 無國界記者組織

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