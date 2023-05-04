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港聞二

教育燃新黃英琦：新一代藝文人應具「橫向思維」

【明報專訊】「教育燃新」主席黃英琦在高峰論壇表示，交流對培育藝文人才相當重要，除有助將原有意念升級，亦能培育其「多元文化」的溝通能力。她形容，香港除有中華文化的根基，亦有世界視野的闊度，培育新一代藝文人才時應有「橫向思維」，促進多元交流、融合。

身兼香港兆基創意書院校監的黃英琦認為，文藝人才須掌握繪畫、多媒體創作等多項「硬技巧（hard skills）」，但同時應學會「多元文化溝通」、擁有大局思維。她指出，有感人才到不同地方交流，了解當地科技及創新領域後，會為其原有意念帶來裨益，強調「交流未必即時有成果，但也是相當重要」。

黃英琦補充，香港同時擁有中華文化的根基，也有世界視野的闊度，是「文化交流融和、合作」的理想場所。香港故宮文化博物館去年舉辦為期兩年的「雙城青年文化人才交流計劃」，黃希望香港和北京的青年能透過藝術文化交流激發創意思維、擴闊視野，而今年夏天將有16名參與者到香港各大博物館實習。她補充，希望計劃可啟發青年就藝術提出創新提案，如為故宮館設計數字紀念品等，另希望計劃在未來能繼續擴大，讓北京以外不同內地省市的人才也可來港交流切磋。

亦需「系統思維」 從眼前思考背後系統

黃英琦表示，新一代藝文人才亦要擁有「系統思維」，即處理眼前問題時會考慮到背後營運的系統，每每做創新的事情均要思考「why and how（為何及如何）」。她又稱，藝術文化除為人帶來感官刺激，亦應能讓社會更加公義，認為社會同要着眼基層市民有否機會理解藝術、創作能否回應其需要。

（香港新坐標論壇）

相關字詞﹕香港新坐標論壇文化人才策略

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