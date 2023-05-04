港聞

港聞二

演藝蔡敏志：亞洲眼光看國際化 擁抱多元文化主義

【明報專訊】香港演藝學院校長蔡敏志表示，本港過往對「國際化 （internationalism）」的定義過於側重西方文化，認為培養年輕表演藝術家時，要從中華文化和亞洲角度以新眼光看待「國際化」，應要做到擁抱「多元文化主義 （multiculturalism）」。

冀培訓兼具地方及全球影響力藝術家

已故藝評家周凡夫曾表示，樂團須有世界級的內容創作、表演製作、團隊，才能產出世界級的藝術作品，配合世界級的國際發行推廣，方能接觸到世界級的觀眾。蔡敏志認為，演藝發展、構建文化人才生態圈亦可套用上述邏輯，其中關鍵為先思考本港需要哪些國際市場、該市場的觀眾有何特性、本港藝術作品有何賣點，此後就會知道如何培育人才。

特首李家超在《施政報告》提到將推動香港演藝學院在北部都會區建設新校舍、增加非本地生比例，蔡敏志表示，學院將積極研究建造新校舍、擴大學校規模，為香港及大灣區等亞洲地區培養更多文化藝術人才，另會透過「轉化式學習（Transformative Learning）」培養學生跨藝術領域協作能力，亦會為學生從事國際化藝術職業生涯做好準備，培養其對當今世界急速變化發展的適應力。

至於學院最終希望培育出何種人才，蔡敏志在論壇分享，學院希望能培訓具地方性、區域性、全球性影響力的國際藝術家，希望相關人才能創作多元文化創意作品、反映自己文化的聲音、與不同背景的觀眾產生強烈共鳴等。

（香港新坐標論壇）

相關字詞﹕香港新坐標論壇文化人才策略

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