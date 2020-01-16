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大灣區GBA專題：境外旅客廣州購物 可即買即退稅

【明報專訊】相信退稅問題是港人出外旅行一定會想知道的，現時大灣區市場之一廣州在上月推出「即買即退」，當境外消費者（包括港澳台）買完東西，在廣州商店就能辦理退稅手續並拿到現金，消費者可獲退稅率分別為8%或11%，但會收取2%退稅手續費，故實際到手的退稅款為退稅物品銷售發票金額的6%或9%。如果退稅額在10,000元（人民幣，下同）或以上，則會將稅款退回消費者信用卡，少於10,000元可以直接收取現金。

明報記者 龍彩霞

「即買即退」推出當日在廣州旅遊的一位韓國遊客興奮地說，他在天河城購買了1.2萬元商品，當場辦理退稅款1080元，成為廣東離境退稅「即買即退」服務試點體驗的第一人。

退稅不足1萬人幣 收取現金

據了解，廣州目前共有10家離境退稅的「即買即退」試點商店。境外旅客在試點商店購物後，在現場可以先行領取退稅物品實退增值稅款等額的人民幣現金。在廣百北京路店、天河中怡店兩大試點門店，即日起設置離境退稅「即買即退」服務專區，全場增配專項服務宣傳，全程提速服務流程，為符合離境退稅條件的外國旅客和港澳台同胞提供高效便捷的即時服務。友誼商店則推出專人便捷服務，廣交會客商在全門店全時段可體驗一對一外語導購，辦理離境退稅也有專人在「綠色通道」服務。

「境外旅客」包括港澳台同胞

合資格境外旅客可以在廣州指定商戶「即買即退」，這裏的「境外旅客」，是指在內地連續居住不超過183天的外國人和港澳台同胞。4月15日至5月5日期間，憑133屆廣交會來賓證可享受會員日銀卡級別優惠、免費包裝服務、部分門店免費寄存服務。

另外，4月28日至5月3日期間，有超級會員日活動，境外旅客視同會員享受同等優惠。持續推行「便捷支付」等便利措施，為境外旅客提供更便捷多元的退稅方式，進一步提升境外旅客購物離境退稅服務的便利化和滿意度，助力廣州建設國際消費中心城市。

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