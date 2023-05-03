一日遊「全程趕」 導遊主動提2019「亂轟轟」

稱中環摩天輪「風水陣」

「港人不跳廣場舞是因無廣場」

記者在旅遊平台「攜程」報名香港一日遊，景點包括星光大道、山頂（見表），附送上網流量卡。行程在蓮塘口岸出發，旅遊巴駛經吐露港時，導遊介紹這是香港的海水，稱本地無淡水水源，「香港的水都是從江西過來的，要感謝周恩來總理」。她主動提及2019年社會事件，指當時「亂轟轟鬧獨立」，「在我們看來怎麼可能獨立呢？停你水、停你電、停蔬菜，把這三樣東西停掉，香港啥也不是」。

導遊介紹香港時圍繞兩地文化差異，強調香港「地方小、消費貴、樓價高」，又形容金紫荊廣場不同於內地廣場，是中國最小的廣場，稱「香港人不跳廣場舞，是因為沒有廣場」。

西九打卡如廁共20分鐘 午膳等耐過食

團友在多個景點只能在門口「打卡」。抵達故宮文化博物館外，導遊着團友在西九草坪拍照及去洗手間，逗留時間共20分鐘。她強調草坪在內地見慣不怪，又聲稱該處草坪造價每平方米30萬元，是香港最貴的草坪。中環摩天輪亦不設時間遊覽，導遊解釋該座摩天輪在港人心中定位不是遊玩，而是風水陣，「水都流向交易廣場」。

午餐方面，旅行社安排團友在何文田酒樓用膳，惟因旅行團過多，團友需在門口等候近50分鐘。團餐有七餸一湯，但團友表示等太久，分量少也吃不飽。領隊稱這是新簽約的酒樓，「菜式比以前好，以前只有豆腐、青菜等」。

當日逾百旅行團湧港，導遊形容「如打仗」，稱「辛苦是必定的，長城人挨着人，到了香港差不多」。一日遊行程12小時，但記者真正遊玩時間不足4小時，多數時間是等候。有深圳團友表示一整天都在趕，「不好玩，根本沒玩到，下次不報團了」；有來自南京的團友對乘搭天星小輪不解，指輪船比較舊，還問「為什麼用汽油」，但感覺維港景色比上海好。

明報記者