黃金周3日45萬內地客 疫前五成 旅議會稱符預期 飲食業：高級食肆生意遜往年

李家超稱進展良好

李家超昨日出席行政會議前提及五一黃金周，稱紅磡、土瓜灣一帶旅行團秩序在黃金周期間大為改善，又稱訪港旅客喜好多元化，足迹遍及名勝、小店、購物區及離島，反映香港多元魅力及軟實力。

翻查入境處臨時數據，以上月29日起計，黃金周首三天錄得45.1萬內地客入境人次，連同港人及其他旅客，共有近123萬人次入境，內地客佔約37%。前日訪港旅客共有14.5萬人次，當中12.9萬為內地訪客，經高鐵來港最多，有近3.1萬人次，其次是落馬洲支線及羅湖，均有逾2萬人次。對比2019年同期數據，五一黃金周首3日（5月1至3日）的內地旅客入境人次累計近84萬，今年數字為當年的約54%。

旅遊業監管局表示，截至昨午5時，局方共接獲453個內地入境旅行團登記在勞動節假期（4月29日至5月3日）期間訪港，涉及內地客約1.38萬人次；當中38團昨日抵港，涉及內地客約1100人次。

453內地團登記訪港 涉1.4萬人次

旅遊業議會主席徐王美倫表示，內地訪港旅客數字符合預期，估計當中80%是自由行，旅行團佔約一成多，其餘為商務客，主要經陸路口岸入境。她預計明年第二季前可恢復疫前數字，受惠於交通方便，恢復速度或較預期快，「整個大灣區的旅遊現在是便利了很多」。

餐飲聯業協會會長黃家和預計五一黃金周可為香港餐飲業生意帶來15%升幅，惟以往同期生意升幅可達25%以上。黃家和說，過去3天不少港人外遊，出境人數比入境多，加上遊客集中在市區，其他地區相對淡靜。

黃家和又指高級食肆生意比以往黃金周差很遠，認為內地遊客來港的消費力度減弱，「都喜歡光顧比較大眾化的食肆，主要來逛街、打卡，未必一定要消費」。