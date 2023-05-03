涉私了便衣警 4人認罪還押10月判

逾30人圍警 有人持士巴拿施襲

昨認罪被告中，技工劉文全（現年27歲）及文員林芷瑩（女，現年32歲）為夫婦，育有一名未滿一歲的兒子；另兩名認罪被告為保險從業員吳婉菁（女，現年25歲），以及案發時13歲、現年17歲的男生。另翻查資料，該少年一度缺席聆訊，去年7月在西貢與中槍青年曾志健等人一同被捕。

承認案情指出，當晚7時半許，在唐明街公園內遠處觀察黑衣人的兩名便衣警員，其中偵緝警員6191（下稱事主）被示威者發現後，即遭包括4名被告在內的逾30人包圍。劉要求事主除下面罩以確認他不是警察，林向事主多次大喊。當其他人拉扯該警員時，吳從背包取出一把槌子，擊打事主右大腿；現年17歲男生則舉起手機把鏡頭對向事主，並用雨傘戳向對方3次。

事主其後沿唐俊街逃跑，不久被人從後踢跌，撞倒在路邊花槽，遭逾10人追打，其間吳以槌擊打事主至少7次，男生以傘擊打和戳向事主各3次。

及後事主獲便衣警11957攙扶離開，兩人不久再遭截停及被迫分開。事主遭劉用膝蓋及拳頭襲擊頭部，其他人分別以雷射筆照射、噴灑不明氣體，及揮動士巴拿等向事主頭部施襲。事主獲救後被送往附近公立醫院急救，3日後轉往養和醫院。驗傷結果顯示，他的頭部、臉部及四肢有逾10道裂傷，鼻骨左邊有骨折並出現碎骨片移位。

餘下兩名被告學生盧嘉欣（21歲）及電腦程式員雷藝佳（23歲）不認罪，今區院續審。

【案件編號：DCCC431-3、442-3/20】

（反修例風暴）