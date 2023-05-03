釋法27日後才刊憲 官：情况不甚滿意

國安委林定國未答釋法

辯方指不懷善意 如棄公眾利益

人大常委會去年12月30日解釋《港區國安法》條文，確認由特首領導的國安委處理海外律師能否參與國安案件，但沒有指明會否影響Tim Owen為黎智英抗辯。辯方表示，法律團隊今年1月16日去信律政司長林定國，要求釐清釋法會否影響Owen情况，惟對方沒有給予明確答案，更稱律政司不會提供法律意見，辯方對此感到「驚訝」。

辯方稱，實情是國安委於1月11日開會決定Owen加入抗辯或構成國安風險，建議入境處拒批Owen簽證，惟林定國回信沒有談及國安委決定；辯方團隊在另案取得入境處長的誓章，才知悉國安委決定。辯方認為，林定國作為國安委成員，沒有主動將國安委決定披露予辯方團隊，明顯不懷善意。辯方形容，林定國不但主管檢控工作，亦要維護公眾利益，「本案而言，看來他放棄了一個角色，只專注另一個角色」。

官：黎有代表 應不需律政司意見

法官杜麗冰一度質疑，黎並非自行代表受審，不少辯方律師經驗豐富，應該不必尋求律政司的法律意見。辯方回應稱，港府在人大釋法27日後才刊憲，辯方希望知道釋法的字眼，才採取下一步法律行動。

（港區國安法）