釋法27日後才刊憲 官：情况不甚滿意

【明報專訊】黎案申請永久終止聆訊，庭上另一焦點，落在人大常委會就海外律師參與國安案件釋法後，港府隔了27日才將釋法內容刊憲。辯方投訴，當時釋法內容未刊憲，辯方不知道釋法具體字眼，亦未獲律政司長林定國明確回覆。法官李運騰關注，為何港府在人大釋法27日後才刊憲，控方表示無法提供資料。李官指相距27日的時間不短，情况不甚滿意。
國安委林定國未答釋法
辯方指不懷善意 如棄公眾利益
人大常委會去年12月30日解釋《港區國安法》條文，確認由特首領導的國安委處理海外律師能否參與國安案件，但沒有指明會否影響Tim Owen為黎智英抗辯。辯方表示，法律團隊今年1月16日去信律政司長林定國，要求釐清釋法會否影響Owen情况，惟對方沒有給予明確答案，更稱律政司不會提供法律意見，辯方對此感到「驚訝」。
辯方稱，實情是國安委於1月11日開會決定Owen加入抗辯或構成國安風險，建議入境處拒批Owen簽證，惟林定國回信沒有談及國安委決定；辯方團隊在另案取得入境處長的誓章，才知悉國安委決定。辯方認為，林定國作為國安委成員，沒有主動將國安委決定披露予辯方團隊，明顯不懷善意。辯方形容，林定國不但主管檢控工作，亦要維護公眾利益，「本案而言，看來他放棄了一個角色，只專注另一個角色」。
官：黎有代表 應不需律政司意見
法官杜麗冰一度質疑，黎並非自行代表受審，不少辯方律師經驗豐富，應該不必尋求律政司的法律意見。辯方回應稱，港府在人大釋法27日後才刊憲，辯方希望知道釋法的字眼，才採取下一步法律行動。