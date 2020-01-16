申永久終止聆訊 稱委指定法官不公開損公眾觀感 黎：港府阻Owen抗辯 如逼害而非檢控

稱李家超曾批黎 視如罪犯

官指審案不理大眾政府言論

本案將於9月開審，黎智英面對勾結外國勢力等罪，昨早沒有到庭；同案3名被告為蘋果日報的相關公司。代表黎智英的資深大律師彭耀鴻甫開庭表示，是次申請基於兩項理據，其一是本案由3名國安法指定法官杜麗冰、李素蘭和李運騰審理，特首委任指定法官的過程和原因不予公開，或令公眾感覺表面偏頗。有別於特首會根據司法人員推薦委員會的建議任命法官人選，外界無從得知國安法指定法官獲委任的實際原因，影響審訊公平（見下表）。

辯方強調，國安法指定法官只有一年任期，外界不知道特首延續法官任期的原因，更不知道獲延任法官身分；由於任期沒有保障，法官可能擔心被標籤為「不聽話的法官（naughty judges）」，認為要「聽話」才獲續任，此舉有可能會令公眾對司法程序失去信心。

法官李運騰問到，辯方有沒有證據顯示本案3名主審法官的任命過程欠缺諮詢，辯方表示沒有證據，指表面偏頗只是一種觀感，而非實際偏頗。李官遂強調，他早期曾批准黎智英保釋，質疑辯方說法是大膽的假設。辯方重申不想批評法官任命制度，問題是市民不知道具體準則，易生疑慮。

法官杜麗冰表示，以高院原訟庭為例，指定法官不但要審理國安法案件，亦會獲指派審理謀殺、搶劫等案，而專業的法官只會考慮證供審案。辯方回應稱，公眾觀感是整體感受，例如現任特首李家超擔任保安局長時，曾開腔批評黎智英，似乎將黎視為罪犯和國安威脅；李家超現時有權委任指定法官，相關言論或令人產生偏見。

官：國安委工作列明非公開

辯：過程保密 決定或可公開

辯方另一項理據，在於本港國安委、律政司和入境處等部門處理Tim Owen的簽證續期時，嘗試阻止Owen加入辯護團隊，相關行政機關採取的態度是惡意行事（act in bad faith）。辯方表示，國安委今年1月開會決議，建議入境處拒批Owen的簽證；辯方同月去信律政司查詢Owen會否受人大釋法影響，卻不獲明確回覆（見另稿）。法官李運騰關注，國安法列明國安委的工作信息不予公開，惟辯方認為，國安委的決議過程應該保密，最終決定或可公開。

代表控方的律政司副刑事檢控專員周天行回應稱，根據唐英傑申請人身保護令一案的判辭，雖然特首有權委任國安法指定法官，但個別法官要審理什麼案件，仍是司法機構的權限內，難稱由政府決定。控方又指律政司長林定國非黎智英的法律顧問，沒有義務交代國安委決定，亦沒有必要「勾結（collude）」行政部門阻止Owen來港執業；辯方稱律政司聯同國安委剝奪黎的法律權利，屬於嚴重指控。

法官一個月內頒裁決

至於時任保安局長的李家超2021年6月在警方搜查壹傳媒後發言，控方指其言論並非直接批評黎智英，只是重申任何人透過新聞工作危害國安，港府都會依法嚴厲打擊。法官聽畢陳辭後表示，將於一個月內頒下裁決；如果黎智英另一宗司法覆核有結果，法庭或要求控辯雙方補充陳辭。

【案件編號：HCCC 51/22】

明報記者

（港區國安法）