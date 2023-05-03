官指對待「無異搏擊」 童樂居職員囚9月兩周

被告鄧美欣（26歲）承認於2021年11至12月干犯7罪。綜合辯方和黃官引述求情，新冠疫情時院舍人手緊張，被告側重維持秩序和履行職責而犯案，有違初衷，承認用錯方法教導幼童，感慚愧自責，欲成為幼稚園教師的夢想已破滅。

根據案情，在其中一個案發日，8名幼童與鄧美欣圍坐於活動室桌前閱讀。黃官指出，1歲男童G坐在桌前閱讀時將書本拉向自己，被告以書拍擊G和1歲女童AA的頭部，當時被告已取書本，不明白為何她仍要拍打和體罰幼童。黃官續稱，被告提起兩歲女童H離地半米再擲向地，與摔跤搏擊無異，被告粗野至極，將幼童頭部重擊地上是危險的，被告是發泄情緒、極不負責任。

認7罪 將女童擲地拖行男童

被告並以毛巾捽1歲男童AD的臉和手，令他顫抖和掙扎，並拉他手臂拖行約10米，摔他使其頭部着地。黃官認為被告罔顧幼童的安全和感受，視他如物件處理。被告另掌摑1歲男童AI，以及拍擊兩名身分不詳幼童的頭部，黃官認為被告沒合理解釋。

【案件編號：KCCC141/22】