盧寵茂：「中西醫協作」研治癌新服務

協作治中風本年度涵所有聯網

醫管局早於2014年推出中西醫協作先導計劃，涵蓋中風治療、肌肉及骨骼痛症治療、癌症紓緩治療，為適合的住院病人提供服務，涉及全部7個醫院聯網轄下8間指定醫院，其中中風治療正於東華醫院、沙田醫院、威爾斯親王醫院及聯合醫院推行。醫管局回覆稱，截至去年底共有3362名病人參與先導計劃。

政府擬設立中醫藥發展專員及制訂《中醫藥發展藍圖》，藍圖初稿料明年發表。盧寵茂於昨日的《大公報》撰文稱，特區政府與內地保持緊密聯繫，商討深化兩地中醫藥協作，包括展開中醫臨牀人才培訓及交流項目、加強中藥檢測科研及標準制訂等。

關注病人權益的社協幹事彭鴻昌稱，現時沒有受認可的中西醫結合癌症治療，病人卻很多時會同時看中西醫，但不敢向西醫交代，形容病人會感到很「拉扯」。他認為醫管局的計劃有助探討本港中西醫結合治療的方向，也可令西醫更了解和認受中醫，長遠對病人是好事。