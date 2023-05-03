盧寵茂：「中西醫協作」研治癌新服務

【明報專訊】醫管局正推行多項中西醫協作先導計劃，醫衛局長盧寵茂表示，醫管局本年度將逐步擴展「中風治療」中西醫協作，並研究發展全新「癌症治療」中西醫協作。醫管局回覆查詢表示，今年起會將先導計劃恆常化，本年度會逐步擴展中風治療協作至全部醫院聯網，並同步研究發展癌症治療協作，支援不同階段的癌症病人，惟未有交代推行時間表。
協作治中風本年度涵所有聯網
醫管局早於2014年推出中西醫協作先導計劃，涵蓋中風治療、肌肉及骨骼痛症治療、癌症紓緩治療，為適合的住院病人提供服務，涉及全部7個醫院聯網轄下8間指定醫院，其中中風治療正於東華醫院、沙田醫院、威爾斯親王醫院及聯合醫院推行。醫管局回覆稱，截至去年底共有3362名病人參與先導計劃。
政府擬設立中醫藥發展專員及制訂《中醫藥發展藍圖》，藍圖初稿料明年發表。盧寵茂於昨日的《大公報》撰文稱，特區政府與內地保持緊密聯繫，商討深化兩地中醫藥協作，包括展開中醫臨牀人才培訓及交流項目、加強中藥檢測科研及標準制訂等。
關注病人權益的社協幹事彭鴻昌稱，現時沒有受認可的中西醫結合癌症治療，病人卻很多時會同時看中西醫，但不敢向西醫交代，形容病人會感到很「拉扯」。他認為醫管局的計劃有助探討本港中西醫結合治療的方向，也可令西醫更了解和認受中醫，長遠對病人是好事。