藥物送遞擬年內涵蓋所有公院專科 每單65元

不包新藥危險藥

今年3月底起，醫管局所有設遙距醫療的專科門診均提供藥物送遞。醫管局昨日公布，送藥服務將分階段擴至專科門診到診病人，首階段適用於年滿18歲病人；為免延遲服藥，藥單不可有新處方或要即時服用的藥物。若病人於診症當日下午3時前確認送藥，物流公司翌日便可將藥物送達（見表），涵蓋香港各區包括離島。另外，病人可以電話或視像諮詢藥劑師解答疑難。

現時專科取藥等逾30分鐘

送藥服務將於6月初推展至港島西及九龍東聯網，今年內擴至所有醫院。醫管局總藥劑師李成章表示，每日有約兩萬名病人到專科門診求診，平均輪候30至40分鐘取藥，預計約一成人會改用送藥，縮減整體等藥時間；他又透露，正研究擴展至普通科門診及出院病人，以及讓兒科病人的家長使用。

關注病人權益的社協幹事彭鴻昌稱，病人經常要花長時間等藥，尤其是服務量較大的醫院，等一兩小時也不定，他相信經濟能力較佳、藥量較多或較忙碌的病人會願意多花點錢使用服務。至於處方新藥無法使用送藥服務，他認為可視乎情况提供彈性，例如正廠藥轉副廠藥、副廠藥轉其他副廠藥的風險較低，可考慮提供送藥，截單時間亦可更彈性。

彭鴻昌倡修例惠及精神病者

林哲玄籲社區藥房配藥

《危險藥物條例》規定，除非獲豁免或許可，販運危險藥物即屬犯罪。彭鴻昌稱，精神科病人請假覆診和取藥較麻煩，他早前與醫管局商議後，才能為個別精神科病人提供視像診症，惟未能配合藥物送遞，建議當局檢視法例有否調整空間。立法會醫衛界議員林哲玄則認為，誤服精神科藥物可引起精神錯亂等，也易被濫用，擔心藥物不小心「流出街」；他稱政府正構建社區藥劑師及藥房網絡，日後或可提供較便宜藥物，屆時精神科病人可持藥單到該些地點配藥，藥費或稍貴於醫管局，但既然送藥也要額外收費，相信病人會願意在社區配藥。