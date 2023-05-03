嬰臉瘀腿骨折死亡 孟裔夫婦控謀殺虐兒

2019年醫院報案 今提堂

被告分別是30歲孟加拉裔男子及其26歲妻子，報稱無業，持香港身分證，家住深水埗。警方2019年8月25日接獲醫院職員報案，一名48日大男嬰昏迷，其父母同日涉看管兒童的人虐待或忽略兒童被捕，男嬰同月30日於瑪嘉烈醫院證實死亡。據悉，兩人案發時育有另一名約1歲兒子，不排除有人因產後抑鬱或照顧壓力，曾搖晃或虐打男嬰；兩人被捕後不承認有關行為。

另育1歲子 疑涉照顧壓力

社福界議員狄志遠形容事件相當恐怖，48日大的嬰兒在行為上難以觸動到父母，最多只會因生理需要「扭計」，反映涉案父母照顧壓力很大，甚至無法處理。由於涉案夫婦是少數族裔，他稱不排除這個社群的人與社會有一定距離感，有需要時無法得知如何找到支援渠道，或感孤立無援而發生慘案。政府預計今年上半年向立法會提交強制舉報虐兒法案，狄認為當局要加快立法工作，特別是3歲以下兒童不懂表達，要靠身邊的人保護。

議員委員籲加快立法強制舉報

兒童事務委員會非官方委員黃樂妍對有小童或被虐打致死感痛心，形容「一宗都嫌多」。她稱產後婦女或面臨情緒問題，身邊人未必能察覺，故認為社會支援網絡需要完善，舉例整合坊間支援產後婦女的非牟利機構資訊，讓婦女需要時求助；母嬰健康院的醫護人員亦可多加留意婦女，及時提供支援。她指，委員會將討論強制舉報虐兒機制，委員大致上有共識期望當局盡快立法。