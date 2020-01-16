稅收減5％ 印花稅少297億跌三成 稅局料本年度收入回升5％ 學者：樓市仍有陰霾

薪俸稅多過印花稅 增5%

2022/23財政年度的3602.03億元整體稅收中，撇除印花稅及物業稅收入錄得跌幅，其餘各項稅收按年增幅介乎2%至350%（見表）。其中利得稅和薪俸稅分別按年增4%和5%，升至1742.13億元及794.9億元。

印花稅收入按年大減三成至699.76億元，稅務局長譚大鵬解釋，上年度樓市不太活躍，交投和樓價均不太理想，股票市場相對上年度並非太暢旺，因此令印花稅收入下跌很多。

未來稅收趨勢方面，稅務局估計2023/24年度整體稅收為3793億元，較2022/23年度升5%，並預料印花稅收入將達至850億元，較2022/23年度增21%。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，過去一年樓價跌和股市不理想，印花稅收入下跌屬預期之內，相信本年度印花稅收入會回升，但未必重回早前水平，指樓市仍有陰霾，移民潮亦影響住宅需要，另對本年股市不太樂觀。

李兆波：企業疫下虧損會滾存

李兆波估計下年度整體稅收會回升，但相信仍需一段長時間才能回復至高峰，有待市民和企業收入改善。他提到企業於復常期間收入會上升，但不少企業疫下錄得虧損，有關虧損會滾存，有待經濟恢復至較好水平，才有望帶動利得稅上升更多。

另外，稅務局昨日發出240萬份個別人士報稅表，連續3個年度減少；一般人士須於下月2日或以前交表，經營獨資業務者需8月2日或之前提交，網上報稅則可獲自動延期一個月。

被問到個別人士報稅表數目下降是否與移民潮有關，譚大鵬表示除了每年年中，稅務局年內亦會陸續發出報稅表，過去3個年度分別發出297萬份、287萬份、273萬份個人報稅表，發出報稅表總數有下降趨勢，但可能涉及不同原因，例如有納稅人連續數年不需交稅，部分人受經濟影響而入息下跌，加上2019年起有多項稅務寬減，部分人可能因此跌出稅網。

「沒備存離港原因」

清稅宗數相若上年度

至於離港清稅個案，譚大鵬指2022/23年度有5.61萬宗，與2021/22年度5.65萬宗的數字相當接近。他重申只要離港逾一個月便要清稅，稅務局沒備存離港原因，納稅人亦未必會交代原因；又指除了移民，亦可能有人來港工作後離港或到外國讀書而要清稅。

稅務局鼓勵納稅人透過「稅務易」電子平台提交報稅表，稱「稅務易」新增多項功能，例如納稅人可隨時登入帳戶，預先保存薪俸稅及個人入息課稅下稅項扣除的資料，例如認可慈善捐款，系統會自動將資料預先填入個別人士報稅表。