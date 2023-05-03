驗車預約爆 跨境貨車憂港車北上礙搵食

李家超稱內地單位「已有想法」

位於元朗的中檢目前是粵港兩地車檢驗唯一的授權機構，任何車輛由香港過境進入內地，必須先於中檢通過驗車取得相關證明文件。翻查資料，中港兩地因新冠疫情封關3年，中檢的兩地貨運車輛檢驗一度停頓，至去年底才完全恢復，中檢今年1月9日起亦因應驗車需求增加，將服務時間由傍晚6時延長至晚上8時半。

不過，通關至今近3個月，有業界指中檢預約需排期至7月。本報記者昨到中檢兩地車檢驗網上預約系統查核，發現系統只開放至6月30日的預約，每日早上9時半至下午4時半之間有4個時段可選擇，但至6月30日的所有時段預約均已爆滿，電話熱線無人接聽。

中檢除了提供跨境車檢服務，亦提供本地車輛年檢，本地車檢則需在運輸署系統預約，昨午系統顯示未來一周均有名額。

港粵運輸司機從業員協會會務副主任鄧志偉稱，本港約有2萬輛跨境貨車，據他觀察通關3個月大部分商用車已預約完成驗車，近日九成跨境車檢均是私家車。他較擔心港車北上實施後的長遠影響，因跨境商用車每年均需往中檢驗車，港車北上後或有數以十萬計私家車加入，屆時跨境司機一旦爭輸名額，可能影響「搵食」。

議員倡兩地驗車互認

鄧志偉又稱，中檢驗車程序電腦化，僅需職員上車踏油門駕駛一段距離，設備會自動檢驗及打印報告，故要提升驗車能力，人手或非關鍵，增添設備才有效；現時中檢的驗車中心僅設4條兩地車專用驗車通道，他建議中檢覓地擴展。談及容許本港其餘39間運輸署指定車輛測試中心提供跨境車檢、又或以本地年檢驗車紙通過跨境車檢要求等提議，鄧稱「做到當然好」，但需處理內地與香港驗車標準不同的問題。

工聯會立法會議員陸頌雄認為，兩地驗車應實行互認制度，令跨境車不需驗兩次，建議可跟從較高標準者統一處理。