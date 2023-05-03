簡啟恩接替劉賜蕙掌國安 李桂華升總警司

江學禮接任國安處長

翻查警務處網頁，原任警察學院院長的王忠巡，上月獲調任為助理處長（國家安全2），而警察學院院長一職，據悉由原任助理處長（支援）陳綺麗平調，而助理處長（支援）則由原支援部總警司陳思達升任，他曾為前警務處長曾偉雄的副官；而原任人事部總警司的馮少蘭則升任助理處長（保安）。

2019年晉升助理處長的簡啟恩，負責掌管服務質素監察部，前年12月晉升國安處長，取代涉光顧灣仔無牌按摩院的蔡展鵬。獲升任總警司的李桂華原已達退休年齡，其後獲延聘處理2019年反修例運動案件的調查工作。李家超昨稱，簡啟恩在警隊服務長達32年，卓越、專業、敢於擔當，擁有高度國安意識和熟悉國安事務，相信他有能力領導警方國安處，承擔維護國安的重責。李又稱李桂華是資深警務人員，自《港區國安法》實施後一直於警方國安處服務，忠誠、盡責，全力履行維護國家安全職責，成績卓越。

李家超蕭澤頤讚3人無畏美制裁

助理處長（國家安全）江學禮則獲擢升高級助理處長，接替簡啟恩出任國安處長。江2013至2016年期間曾借調保安局，2020年晉升助理處長（國家安全）。《港區國安法》2020年生效後，美國先後制裁江學禮等多名中港官員。警務處長蕭澤頤昨指，美國針對江霸凌、粗暴地實施所謂「制裁」，形容江毫不畏懼，意志堅定在維護國安工作上全力履職盡責，表現優秀，有信心他在新崗位作更大貢獻。