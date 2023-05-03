「銷售活動」 維園球場6．4租出維修 建制團體申用 蔡耀昌：30多年未曾見

被問活動詳情 團體：可查詢康文署

警方回覆稱，截至前日，並未接獲任何團體通知擬於六四於港島區舉行公眾活動。本報向廣東社團總會慈善基金查詢租場日期及銷售什麼物品，基金透過職員回覆表示，康文署已就租場問題回覆查詢，其他問題可向署方查詢。前支聯會秘書蔡耀昌說，過去30多年，六四前除了支聯會，沒有其他人租用維園足球場，認為今年情况「罕有」、「奇特」，令人不得不懷疑佔用場地有政治目的。

維園硬地足球場上月28日貼出維修告示，其中4至6號球場於3月25日至5月24日分階段維修。本報記者以市民致電維園辦事處查詢，職員稱1至2號球場5月29日至6月23日關閉維修，3至6號球場5月下旬至6月7日則有活動。康文署發言人回覆本報查詢時說，今年第一季接獲一團體申請5月30日至6月7日期間，使用維園4個硬地足球場及半個中央草坪舉辦公眾銷售活動，署方正處理有關申請。

兩球場維修 6月底完工

至於餘下兩個硬地足球場在6月初的使用情况，康文署表示，6個硬地足球場及中央草坪本年3月底起已分階段關閉，以做維修保養工程，其間4個足球場及半個中央草坪會維持開放予公眾使用，工程預計6月底完成。

議員籲交代國安法下可否公開悼念

立法會議員狄志遠說，不揣測有團體6月4日租用及維園維修的動機，但難免令人聯想與六四有關，「點解咁啱嘅？」他呼籲政府公開交代在國安法下能否公開悼念六四，「紅線講得清楚一點，合法就努力去做，唔合法相信無人會以身試法」。蔡耀昌說，以目前政治環境及當局作風，相信要再租用維園悼念六四是相當困難，連支聯會也不復存在。他認為歷年六四悼念植根港人心中，就算無維園大型悼念，六四依然存在，每個人用自己的方式悼念。

已解散的支聯會在2019年六四30周年租用維園，舉行最後一次合法進行的燭光晚會。之後3年，警方分別以防疫等理由禁止集會及引用《公安條例》關閉維園足球場。

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