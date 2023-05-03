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2023年5月3日星期三
港聞二
「銷售活動」 維園球場6．4租出維修 建制團體申用 蔡耀昌：30多年未曾見
簡啟恩接替劉賜蕙掌國安 李桂華升總警司
驗車預約爆 跨境貨車憂港車北上礙搵食
稅收減5％ 印花稅少297億跌三成 稅局料本年度收入回升5％ 學者：樓市仍有陰霾
嬰臉瘀腿骨折死亡 孟裔夫婦控謀殺虐兒
藥物送遞擬年內涵蓋所有公院專科 每單65元
盧寵茂：「中西醫協作」研治癌新服務
官指對待「無異搏擊」 童樂居職員囚9月兩周
申永久終止聆訊 稱委指定法官不公開損公眾觀感 黎：港府阻Owen抗辯 如逼害而非檢控
釋法27日後才刊憲 官：情况不甚滿意
涉私了便衣警 4人認罪還押10月判
黃金周3日45萬內地客 疫前五成 旅議會稱符預期 飲食業：高級食肆生意遜往年
一日遊「全程趕」 導遊主動提2019「亂轟轟」
大灣區GBA新聞：中電穗港合辦課程 助電工北上考牌 港學員盼拓眼界 多個牌可兩地就業
大灣區GBA新聞：中國海外工程多採內地標準 一帶一路國家有市場
大灣區GBA新聞：兩地電工牌照差異大 內地執業要覆審
滲水困擾 男子遺書墮斃 滲水辦：濕度過低無法跟進 專家倡助尋源頭
貨櫃車泊快線 鐵騎外賣員撼尾亡
男子控33年前性侵兩年幼表妹
西環單位遇竊 夾萬150萬元財物失蹤
尊子漫畫
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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