男子控33年前性侵兩年幼表妹

事主：有公義才可面對過去

案發時14歲的被告C.F.L.被控於1990年8月某日，在新界大埔某單位非禮年齡在16歲以下的女童Y；另被控在同地強姦X和襲擊X令她身體嚴重受傷。

控方開案陳辭指出，Y和X為姊妹，案發時分別10歲和7歲，被告為二人的表哥。X、Y童年時暑假會到被告大埔家中留宿。該年8月某天，被告着Y做倒立姿勢，當時穿短褲的Y照辦，被告繼而掀開Y的褲子和內褲，使Y私處外露。

另一天黃昏，被告帶X入房鎖門，X依指示躺下和閉上眼，X感覺褲子和內褲被脫下，睜開眼時看到被告壓在自己身上，用手指張開她私處細看。被告繼而強姦X，又捂着她的嘴，未幾有人敲門。被告折返後以筆插入X私處轉動，X掙扎不果，直至被告說「死喇，黑晒」方停止。同日稍後，表姊替Y和X洗澡，發現X私處有黑色污漬，Y亦留意到妹妹私處附近有瘀傷。

高中上生物課方意識被強姦

X昨在庭上透過以視像系統供稱，被告當時以金屬墨水筆插入自己私處，感覺「好似觸電咁，痛到上頭頂」。事後X一直不敢回想，待她高中上生物課才意識到自己遭侵犯。此外，她記得被告亦曾向兩姊妹稱「信唔信我攞咗你隻豬？」

X續稱，Y誕下女兒後從外地回港，欲相約被告等表親吃飯，X聞言大怒說：「有冇搞錯？佢嗰時咁樣對我哋，點解仲要約佢？」X在庭上激動哽咽說：「唔想再有悲劇發生，唔可以再畀任何人接觸佢。」並將事情始末告訴Y、丈夫、被告家人等，亦透過WhatsApp與被告對質，「要佢面對呢件事，唔想佢扮唔知」。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 160/21】