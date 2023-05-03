貨櫃車泊快線 鐵騎外賣員撼尾亡

Deliveroo：「上線」時有個人意外保

喪命男外賣員姓陳，44歲，與家人居於屯門悅湖山莊。Deliveroo發言人表示，陳為旗下外送專員，案發時他正在「上線」，事發後已立刻聯絡其家人，會盡力提供協助。發言人稱，2018年10月起已為所有自僱的外送專員，在其上線期間及下線後一小時提供個人意外保險、收入保障及公共意外責任保險。

現場為天秀路往天影路天澤邨服務設施綜合大樓對開，上址兩線行車，慢線旁畫有雙黃線。據悉，事發時一列貨車停泊在快線。昨凌晨4時許，途人發現陳連同電單車倒臥一輛停泊快線的貨櫃車車尾，吐血昏迷，於是報警。救護員到場將頭部嚴重受傷的陳送往天水圍醫院，經搶救於凌晨5時12分證實不治。

警方封鎖現場調查，相信電單車曾撞向一輛停泊路邊的貨櫃車，貨櫃車當時沒有司機。肇事電單車嚴重損毁，車尾繫有一個外賣保溫袋，袋中沒有食物，地上遺有另一外賣平台的制服、染血拖鞋及手機，貨櫃拖架泵把撞彎。警方新界北總區交通部特別調查隊正調查意外，呼籲目擊者提供資料。

貨櫃車司機：車場多改貨倉 只好泊路

涉事貨櫃車司機張先生表示，昨清晨約5時半返回取車，擬到葵涌貨櫃碼頭交櫃，離遠見到警員在場，初時以為「抄牌」，其後才知發生車禍。他說前日從深圳灣返港卸貨後，由於日前行山扭傷腳，約於晚上10時半將貨櫃車停泊住所附近。他說近年停泊貨櫃車的露天停車場大部分已改作貨倉，只好將車通宵泊街，昨事發時貨櫃車停泊在路邊最前，後方仍有一列車，奇怪電單車沒撞及後面的貨車，對意外感無奈。