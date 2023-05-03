滲水困擾 男子遺書墮斃 滲水辦：濕度過低無法跟進 專家倡助尋源頭

據了解，59歲姓王死者任職保安員，與54歲姓周妻子及兩名兒子同住祥和苑和通閣一個中層單位。據悉，王去年起因客廳牆身滲水受困擾，曾向相關部門反映，一直得不到改善。警方昨接報後展開調查，正了解王尋死是否與此有關。事發大廈近期正做維修工程，地下放有吊船及大批裝修工具。

去年起反映未改善

昨凌晨2時許，警方接獲一名女子報案，指丈夫在家中留下遺書，單位有窗打開，懷疑他墮樓。救援人員接報到場，發現王倒臥大廈平台，重傷昏迷，送院搶救後證實不治。他警方在場檢獲遺書，王透露感到痛苦。

消息稱，王周日（4月30日）偕妻到內地旅遊，兩人昨凌晨返抵住所，妻子其後去洗澡，惟步出浴室不見丈夫蹤影，並發現客廳桌上有一封遺書，廚房窗打開，於是報案。

房局小組稱事主要求不跟進另一投訴

滲水投訴調查聯合辦事處回應稱，去年6月曾接獲涉事單位一宗滲水投訴，人員到訪調查，發現投訴所指位置濕度低於35%，按既定機制未能跟進，已於去年7月就結果通知投訴人。辦事處今年2月再接獲該單位另一宗懷疑外牆漏水投訴，人員向投訴人解釋，外牆雨水滲漏並非該處職權下可處理的範疇，將個案轉介隸屬房屋局常任秘書長辦公室的獨立審查組跟進。該組聯絡投訴人，並獲他告知該大廈外牆維修已完成，因此要求審查組毋須跟進。

結構工程師倪學仁說，現時政府劃定是否跟進滲水投訴的35%濕度門檻不算特別高，但即使低於35%，亦有可能造成鋼筋生鏽及膨脹，導致石屎剝落。他認為不論門檻劃在何處，均會有人不滿意，但認為政府應「做多少少嘢」，利用可進入別人處所調查的權力，「睇多幾層」，協助投訴人找出滲水源頭，而非不達門檻即「關咗道門」不作跟進。

防止自殺求助熱線

▓生命熱線：2382 0000

▓撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

▓社會福利署：2343 2255

▓明愛向晴軒：18288

▓人生熱線：8100 8012