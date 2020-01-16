大灣區GBA新聞：兩地電工牌照差異大 內地執業要覆審

香港實行電工註冊制度，電業從業員可以「做住先」，儲到相應年資後註冊。中電學院校長潘偉賢指出，機電工程署提供電工牌照考試，但「非常難考」，而中電學院提供文憑課程，晚上授課，不少電工半工讀以求盡快取得註冊資格。香港機電業工會聯合會主席張永豪認為機電行業的一大特色是「進修階梯」明確，可以一路讀到大學，甚至碩士學位，他亦十分鼓勵同業進修。

在內地，電工屬於「特種作業行業」，但與香港的分級不同，內地與電力相關的包括高壓電工作業、低壓電工作業、製冷與空調作業、防爆電氣作業，均須考取特種作業操作證書才可執業，並要定期覆審；亦不像香港可以用「工作年資」部分代替考試成績申請牌照。

以高壓電工作業證為例，有效期6年，每3年覆審一次，覆審時只須考理論試，毋須再考實際操作。換言之，學員只要在首次考證書時須考核實際操作，包括儀表使用、停送電操作、故障判斷、運行維護等，考試項目亦包括安全用具使用、急救、觸電事故應急處理和滅火器使用。