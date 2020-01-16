大灣區GBA新聞：中國海外工程多採內地標準 一帶一路國家有市場

穗學院：辦課可學港「經驗 」

根據廣州市人社局年初發布的《廣州市重點產業緊缺人才目錄》，「電氣工程師」緊缺指數為5.37分（1至10分，10分為人手最短缺），熟悉新能源行業的電氣工程師達5.4分，比軟件行業的「大數據開發工程師」（5.3分）、金融業的基金經理（5.13分）更缺乏人手。

李紅強提到，今次培訓課程標準是在雙方教師充分溝通協商下制定的，是一次很有意義的探索，「科大的廣州和香港校園，學分都可以互認，希望內地人力及社會保障部門與香港的機電工程署也能協商在人才培訓方面對接」。他建議除了香港學員可以學習內地標準，未來也可探索將香港課程內容融入內地電業人員培訓中，讓內地學員也可參加機電工程署的牌照考試，即同時為兩地儲備大批電業人才，「如果香港有什麽需要，廣州這邊可隨時派人支援」。

廣東南方電力科學研究院為本期香港學員提供訓練場地，該院董事長馮文勝稱，內地電力行業在過去10年發生翻天覆地的技術革命，能夠掌握新技術的人才就更吃香。他舉例，內地過去常在某一區域有計劃地停電檢修設備，現在為減少對居民影響，需要懂得帶電檢修的電工，因為這類人才不足，所以至今仍要停電檢修。此外，電力從業員亦應了解節能減碳的時代大勢，原本在內地佔多數的火電將逐步減少，清潔能源的比例會逐步上升， 「例如在新疆的光伏發電，可透過特高壓電網輸往全國，這些技術又有幾多人懂？」

減碳時代 新技術人才較吃香

馮文勝還說，香港學員掌握內地標準，證書不但全國通用，在「一帶一路」國家亦受歡迎。他指出，中國不少海外工程採用內地電力標準，「有些國家沒有電力標準，就按中國標準建造，但當地人不懂維護，需要中國人員留下來幫忙」。換句話說，懂內地標準的香港電工，日後還可打開一帶一路市場。