大灣區GBA新聞：中電穗港合辦課程 助電工北上考牌 港學員盼拓眼界 多個牌可兩地就業

明報記者 林迎

「同學們，你們的報考資料已經送上去，6月就考試了，大家記得要多練習！」下課了，廣州工貿技師學院教師李松柏提醒大家抓緊時間溫書、記得「操卷（做模擬試題）」。不過與他平時班上清一色年輕人不同，眼前這批學生均來自香港，年齡從20多歲至60多歲都有，且不少人已是老行尊，他們重回課室只為考取內地特種作業（高壓電工）操作證。

實務課須廣州上堂 學員不乏老師傅

主辦課程的中電學院校長潘偉賢對本報說，課程自2021年開始籌劃，但因疫情封關，第一班高壓電工作業人員今年3月才正式開課。報讀者須為香港電力工程專業文憑、高壓電力工程專業證書學員或畢業生，或須持有「H牌」（香港高壓電牌，見另稿）。他們多數已從事電業工作多年。課程中的42課時為理論部分，可於網上完成；45課時的實務部分則須赴廣州修讀，「廣州課程安排在周六，從早上到夜晚，而且要自支交通費，但學員都十分接受，因為對工作影響較小。」潘校長稱，課程目標在6周內完成所有實務課時及考試，「上堂不是得個『聽』字，操作才是精髓。電力工程影響安全，關乎人命，我們不貪快，不是要搞個簡單課程，然後通過考試，這不是一件好事」。

港企北上 可調配員工兩地走

潘校長解釋，雖然電力原理一樣，但內地與香港在設備、法規、流程上有差異，「單是電壓就不同，香港高壓電是11kV（千伏特），內地是10kV」。潘校長指出，取得內地牌照的港人可為北上港企處理電力工程，帶來更多工作機會，「兩地標準都識，老細一定鍾意，方便兩邊調配人手」，此外亦可「自己開檔」承攬業務。他透露該課程收生理想，反映市場有需求，今年9月會再開低壓電（10kV以下）培訓課程。

香港機電業工會聯合會主席張永豪是第一期學員之一，人稱「豪哥」的他已屆花甲之年，還要重新學習內地各項電力名詞的叫法，「是有點不同，有時一下子反應不過來，但想想就知道是什麽」。他認為香港電工工資高於內地，所以香港電業人才短期內未必會想北上，但長遠看，香港融入大灣區發展，多考個牌可「早着先機」。豪哥舉例說，以前澳門沒有統一電業標準，「間賭場係美國人起就美國標準，香港人起就香港標準，當時就好多香港電工過澳門做嘢」。

「機電業是一個進取的行業，日日在變，如果唔讀書過5年就會out。」豪哥指香港接觸高壓電工程機會不多，只有地鐵、碼頭、高層樓宇才有，「現在香港多了很多數據中心，也需要高壓電，而且要非常穩定可靠，一點也不能承受停電」。他認為北上可開拓眼界，「香港是流水作業，你擅長某一樣，就日日做那一樣，這樣效率最高，但在內地不是，電、電子、PLC（Programmable Logic Controller，內地稱自動控制電路）都要識、都要做」。

不介意自支交通 學員讚「學到嘢」

另一學員、29歲的李龍昌任職機電署技術員已3年半，他持有香港電氣技工高級文憑，報讀內地牌照課程是為「拓闊眼界」。家住北區的他需要逢周六早上6時許出門，8時25分在西九龍搭高鐵，10時在廣州上課，「中午12點半落堂，有半小時食飯，下午1點再上到6點半，然後又食晚飯，7點再上到8點半，搭尾班車返香港，到家已經12點幾」。他形容課程充實及「學到嘢」，只是因為教師講普通話，他要加把勁才能聽懂。

廣州工貿技師學院教師王運莉評價稱，香港學生「很認真」，「之前網課已經能感受到，現在面對面更有這種感覺，下課還找你問很多問題」。李松柏亦稱，香港學員因為從業多年，基礎較好，更有人在理論部分的模擬試拿到滿分。