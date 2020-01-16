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瑪麗覆診北角ADHD童盼轉東區醫院 排期到下年中

【明報專訊】7歲女童蕎蕎自小患有專注力失調及過度活躍症（ADHD），需藥物治療。東區醫院兒童及青少年精神科去年成立，一直在瑪麗醫院覆診的蕎蕎希望轉到較近北角寓所的東區醫院診治，家屬向院方出示3封醫生轉介信，對方一度以「現時只接收新症」為由拒絕。蕎父要求院方解釋，其間尋求議員協助，院方後以「內部轉介」接收個案，惟需排期至下年6月。蕎父認為相關安排不合理，院方稱對於個案已酌情安排，現階段門診未有任何跟進治療的新轉介個案。

東院去年開兒童精神科 暫集中收新症

醫管局回覆稱，瑪麗醫院及東區醫院的醫療團隊一直關注蕎蕎的治療及跟進情况，並盡量配合家人的要求及適當跟進。醫療團隊考慮到蕎蕎情况及跟家屬商討後，已酌情安排她明年6月起轉往東區醫院兒童及青少年精神科專科門診繼續治療。局方稱，門診去年7月投入服務，正分階段接收合適的病人個案。首階段集中接收尚未有任何跟進治療的新轉介個案，其後會陸續接收正於其他聯網醫院治療的合適轉介個案。

父稱瑪麗路遠暈車或嘔 礙病情評估

蕎父向本報稱，蕎蕎6歲前在大口環根德公爵夫人兒童醫院治療，其後因年齡限制轉至瑪麗醫院繼續跟進，有職員曾稱若東區醫院兒童精神科成立，個案將可轉至該部門。蕎父說女兒病情反覆，需不斷調整藥量，一家居於北角，女兒乘搭小巴到瑪麗醫院時因「兜山路」經常暈車更會嘔吐，影響精神狀態及醫生評估病情，「佢食完晏食藥就搭車，途中佢嘔會將粒藥嘔番出嚟，醫生唔會知藥力有冇發揮，可能會覺得粒藥唔夠力而增加藥力，對評估不公」。

多次投訴後「酌情」轉院 不滿排至下年

蕎父又說，瑪麗醫院及東區醫院醫生曾發出共3封轉介信，將個案轉至東區醫院兒童及青少年精神科診治，去年11月有該院醫護人員口頭稱「現只接收新症」。他說，「我唔明白咩叫新症、舊症，公營服務無理由淨係接收新病人，唔接收舊病人囉，係講唔通㗎」，質疑「點解居民唔可以去番當區醫院就醫」。

蕎父多次向病人聯絡小組投訴，要求院方合理解釋，更尋求多名立法會議員協助。今年3月底，蕎父收到「覆診預約便條」，院方以「內部轉介」接收個案，惟需排期至下年6月21日，他不滿相關安排。蕎父又說，醫管局網頁顯示，屬港島東聯網的東區醫院，其精神科去年穩定新症的輪候時間最長約56周，蕎父估算女兒個案輪候時間由去年11月遞交轉介信起計長達70多周，「正常今個年尾係可以過番東區睇」；而據覆診紙顯示，蕎蕎個案被歸為「新症」，以3月發出該文件計算，輪候時間亦近65周。

議員：明白過渡需時 質疑醫局行政化

協助他們的立法會議員狄志遠認為，個案反映醫管局行政化，考慮行政安排多於病人權益，未針對個別情况需要，包括小朋友病情及家庭支援等。他明白門診剛成立設過渡期，需分階段處理個案，「但你覺得社會有咁多需要，個階段性可唔可以加速，醫管局等資源可唔可以調動得好啲，快啲收症呢」。協助他們的另一議員梁熙稱，尊重醫療團隊的專業決定，亦理解醫管局要整體考慮所有求診者，但希望醫管局對政策規定、行政安排等可更好地解釋，與病患共同協商出最佳方案。

關注病人權益的社協幹事彭鴻昌認為，醫院有權決定如何接收及處理病人事宜，惟權力並非絕對。他說，病人於北角居住，按地域劃分屬東聯網服務範圍，有合理要求轉至東區醫院就醫。不過他認為院方有其考量，包括人手調配。彭解釋兒童精神科的醫生人數少，且近年加強對特殊兒童的篩查，「早咗發現並及早轉至精神科跟進」，令病人數量及輪候時間增多，故院方需設分流措施，「新症冇人睇就一定要有人睇，舊症因有其他醫院處理緊，故轉介個案會排得比較後」。不過他提到病人有可能在排期時情况變差，故院方亦需檢視相關覆診期是否需要提早。

明報記者 杜沛妍

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