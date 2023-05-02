港聞

港聞二

車主可於港車險加內地險 議員倡購商業險增保障

【明報專訊】港車北上車輛除須有香港車保，亦須購買「內地機動車交通事故責任強制保險（交強險）」。政府昨稱，兩地有關監管機構已就跨境汽車保險安排達成共識，香港車主可直接向香港保險公司投保「等效先認」保險產品，形式為於香港汽車保險保單上附加內地汽車保險，以一張香港保險公司保單一次過承包兩地車保。本身為中國太平保險（香港）總經理的立法會選委界議員陳沛良稱，內地「交強險」為第三者保險，保額只有20萬元人民幣，不及香港車保可達1億，建議車主加購商業保險，保障範圍擴至涵蓋車上人員，且保額可提升至100萬至1000萬元人民幣，車主可獲更全面保障。

保險業監管局昨公布港車北上保險安排，申請人可在投保或續保時選購「等效先認」產品，如車輛本已有香港車保，可在有關保單有效期內附加港車北上所需的「交強險」，附加險的保障期最長一年，亦有短期產品可選擇，當中以30日保障期最普遍。本港現有16間保險公司提供「等效先認」保險。

港車北上車輛每次入境內地後可連續停留不超過30天，每年在內地累計不得超過180天，港車北上電子牌證有效期與保單保障期掛鈎，到期不設續期，需重新申請。陳沛良料初期不少車主或僅申請港車北上牌證作旅遊之用，大多或只買短期「交強險」，30日保費料數百元，一年則約1000元。加購「商業保險」費用則視乎保額及保障期，如一年保單保額200萬人民幣，則需約1000元。

汽車會偕粵同業推汽車救援熱線

據保險業聯會介紹，投保 「等效先認」保險後，如在內地發生事故需索取保險理賠，可於事故後48小時內撥打所屬內地保險公司24小時服務熱線報案電話，以及致電122報交警。汽車會會長李耀培提醒，不少司機未必習慣內地道路環境和駕駛習慣，或易生意外，汽車會已與內地汽車會相關組織「廣東省汽車救援中心」簽訂備忘，香港車主一旦在內地遇意外，或壞車、爆軚需維修，可致電中心熱線求助，熱線稍後公布。汽車會亦已推出應用程式「駕灣通」，提供內地駕駛資料，未來亦會舉辦收費數百元的內地駕駛課程。

上 / 下一篇新聞

內地遊港團 導遊負評景點亂說風土 被問減購物增觀光 「哪景點可延長？」
內地遊港團 導遊負評景點亂說風土 被問減購物增觀光 「哪景點可延長？」
「拼團」費時等人 團友屢鼓譟
「拼團」費時等人 團友屢鼓譟
採訪手記：澳門行程、膳食勝港 團友：在澳始感過節
採訪手記：澳門行程、膳食勝港 團友：在澳始感過節
棍毆妻遭子阻 精神病翁墮樓亡 所屬聯網求診輪候全港最長 議員倡增醫護輔導
棍毆妻遭子阻 精神病翁墮樓亡 所屬聯網求診輪候全港最長 議員倡增醫護輔導
疑婚姻觸礁 年輕主婦抱子墮斃
疑婚姻觸礁 年輕主婦抱子墮斃
擬年內修例禁用重型電機裝修 最快2025推 環署研AI查噪音源 不入屋可執法
擬年內修例禁用重型電機裝修 最快2025推 環署研AI查噪音源 不入屋可執法
團體關注瀕危物走私 漁署：不時執法
團體關注瀕危物走私 漁署：不時執法
港車北上7‧1推 汽車會憂驗車成樽頸 稱跨境驗車排期至7月 政府：相信現時足應付需求
港車北上7‧1推 汽車會憂驗車成樽頸 稱跨境驗車排期至7月 政府：相信現時足應付需求
瑪麗覆診北角ADHD童盼轉東區醫院 排期到下年中
瑪麗覆診北角ADHD童盼轉東區醫院 排期到下年中
政協姚志勝：言論很自由 小撮人擔憂難免 除非反中央打砸搶 遊行僅叫口號不會留「黑底」
政協姚志勝：言論很自由 小撮人擔憂難免 除非反中央打砸搶 遊行僅叫口號不會留「黑底」
推「兩制」台灣方案 姚志勝倡港設基地促和平統一
推「兩制」台灣方案 姚志勝倡港設基地促和平統一
求證曾否捲遠華走私案 姚：永遠跟黨走
求證曾否捲遠華走私案 姚：永遠跟黨走
最低工資40元昨實施 團體倡一年一檢 孫玉菡：分析諮詢後決定檢討機制
最低工資40元昨實施 團體倡一年一檢 孫玉菡：分析諮詢後決定檢討機制
大灣區GBA專題：前海45新招 銀彈吸境外金融機構 港銀行設分行可獲1000萬 鼓勵SPAC赴港上市
大灣區GBA專題：前海45新招 銀彈吸境外金融機構 港銀行設分行可獲1000萬 鼓勵SPAC赴港上市
灣區手記：忘記給錢 ／文：尚東美
灣區手記：忘記給錢 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】勞動節官員議員出帖講勞權進展 李家超感謝打工仔女貢獻國家
【Emily】勞動節官員議員出帖講勞權進展 李家超感謝打工仔女貢獻國家
【Emily】拾荒長者九成損手八成傷腳 教會促供治療
【Emily】拾荒長者九成損手八成傷腳 教會促供治療
【Emily】一注中逾500萬 領獎不用再登記
【Emily】一注中逾500萬 領獎不用再登記
【Emily】首贊助場地 哥爾夫球會辦千人單車定向
【Emily】首贊助場地 哥爾夫球會辦千人單車定向
【Emily】多名議員五一北上 見蘇州多小販 江玉歡嘆港取締珍貴文化
【Emily】多名議員五一北上 見蘇州多小販 江玉歡嘆港取締珍貴文化
【Emily】東主涉元朗命案 「嘉麗園」麵店拉閘
【Emily】東主涉元朗命案 「嘉麗園」麵店拉閘