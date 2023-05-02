車主可於港車險加內地險 議員倡購商業險增保障

保險業監管局昨公布港車北上保險安排，申請人可在投保或續保時選購「等效先認」產品，如車輛本已有香港車保，可在有關保單有效期內附加港車北上所需的「交強險」，附加險的保障期最長一年，亦有短期產品可選擇，當中以30日保障期最普遍。本港現有16間保險公司提供「等效先認」保險。

港車北上車輛每次入境內地後可連續停留不超過30天，每年在內地累計不得超過180天，港車北上電子牌證有效期與保單保障期掛鈎，到期不設續期，需重新申請。陳沛良料初期不少車主或僅申請港車北上牌證作旅遊之用，大多或只買短期「交強險」，30日保費料數百元，一年則約1000元。加購「商業保險」費用則視乎保額及保障期，如一年保單保額200萬人民幣，則需約1000元。

汽車會偕粵同業推汽車救援熱線

據保險業聯會介紹，投保 「等效先認」保險後，如在內地發生事故需索取保險理賠，可於事故後48小時內撥打所屬內地保險公司24小時服務熱線報案電話，以及致電122報交警。汽車會會長李耀培提醒，不少司機未必習慣內地道路環境和駕駛習慣，或易生意外，汽車會已與內地汽車會相關組織「廣東省汽車救援中心」簽訂備忘，香港車主一旦在內地遇意外，或壞車、爆軚需維修，可致電中心熱線求助，熱線稍後公布。汽車會亦已推出應用程式「駕灣通」，提供內地駕駛資料，未來亦會舉辦收費數百元的內地駕駛課程。