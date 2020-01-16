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港車北上7‧1推 汽車會憂驗車成樽頸 稱跨境驗車排期至7月 政府：相信現時足應付需求

【明報專訊】港府及廣東省公安廳昨公布，「港車北上」計劃7月1日起實施，初期設申請名額，有意申請者須先登記電腦抽籤，首輪抽籤報名日為本月29及30日，只有「中籤」者才可提交申請，首輪中籤者須於6月1日起指定時段內向本港運輸署提交，其後再按內地當局通知驗車及買保險完成手續。申請獲批後並非隨時可出行，每日可出行車輛數目將設上限，車主需在半個月前預約指定出行日子。有議員認為申請手續較繁複，盼可簡化；汽車會則稱現時跨境車驗車服務已排期至7月，當局有必要立刻增加驗車能力，否則港車北上私家車不能趕及7月前驗車，擔心實施首日變「無車北上」。

首輪6月可申 須先登記抽籤

「港車北上」容許已獲批香港私家車毋須申請常規配額（俗稱「兩地車牌」）、毋須掛內地金屬車牌，也可經港珠澳大橋口岸往來香港與廣東省。省公安廳預料約45萬名本港私家車主受惠。

首周每日200個 逐步提升

港府昨公布申請詳情，申請者須先登記電腦抽籤，中籤才可提交申請，獲通知後須於指定時段的72小時內向運輸署提交申請，並須提交香港及內地駕駛執照等資料，待內地通知獲才須買保險及安排驗車。署方於6月1日起的首周內每日處理200個申請，第二周起每日處理300個申請，其後逐步提升。獲批後內地會發出港車北上「電子牌證」，運輸署會發出「禁區紙」（詳見表）。早前有指運輸署「禁區紙」審批慢，運輸及物流局昨稱，安排加班後今年4月底已完成審批所有積壓申請，現時新申請已回復至5個工作天內完成。

牌證有效期掛鈎保單 最長一年

至於申請港車北上費用，將包括申請「禁區紙」費用、驗車、保險費等，內地另要求車輛安裝RFID卡機，費用稍後公布。整體費用視乎保單長短、車輛情况等不同，港車北上「電子牌證」的有效期將與保單有效期掛鈎，最長一年。局方料如申請一年有效，保費連其他費用約2000至3000港元；一個月有效需約1000多港元。

李耀培料20萬車主有興趣

香港汽車會會長李耀培估計，約半數合資格私家車主、即約20萬人有興趣申請，故如每日只有200至300個處理名額，一年最多或只有約10萬輛車獲批，情况不理想，盼當局加大名額。另外，目前僅「中國檢驗有限公司」（中檢）提供跨境車驗車，李稱據其了解，中檢每日最多可驗約300輛車，現時預約驗車已排期至7月，當局有必要加大驗車能力，否則或鬧出實施首日「無車北上」的笑話。

盼增驗車公司 有「驗車紙」不重驗

李建議當局容許更多本地驗車公司亦可提供跨境車驗車服務，並為港車北上司機「開另一條隊」處理預約，以及考慮容許6年或以上車齡私家車可憑本身在港年檢的「驗車紙」通過跨境車驗車要求，毋須再為申請港車北上的跨境車重複檢驗，減低驗車需求。李又稱，未持有內地駕駛執照的香港車主可免試申領內地駕照，惟目前仍須先親身往內地辦理，冀內地將來亦可直接認可香港駕照，更便利車主。

李家超：致力優化申請程序

對於驗車方面的關注，局方昨稱相信現時驗車能力足以應付「港車北上」需求，會繼續密切留意適時推出優化措施。特首李家超昨亦在社交網站稱，粵港政府會密切留意，致力優化申請程序。

民建聯立法會議員陳恒鑌相信，中檢要增加人手才可應付港車北上需求，建議如本地驗車能力不足，或安排車輛在澳門或內地驗車。「澳車北上」今年1月實施，同設每日可供預約出行名額，至今為2000個，陳建議「港車北上」可有同樣規定，相信港珠澳大橋有能力可應付。

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