團體關注瀕危物走私 漁署：不時執法

海園：八鄉鱷屬雌性暹羅鱷 約4歲

漁護署昨回覆稱，一直與海關緊密合作，不時採取聯合行動，打擊有關瀕危物種走私活動。漁護署亦會透過巡查、監察網上買賣平台、收集情報等，監察市場上非法瀕危物種貿易情况，並對違者採執法行動。

漁護署指初步鑑別該鱷魚為暹羅鱷，屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄I物種。在考慮處置方案時，漁護署會參照《公約》相關指引原則，保障其保育價值及福利。一般而言，該署會根據物種的來源、特質、狀况、所屬附錄等因素，考慮送返來源地，或捐予非政府組織作教育或保育用途等。

男子前日自認「場主」 昨改稱義工

前日發現該鱷魚的蓮花地秀麗苑旁空地，一名自稱場主的男子曾走入空地企圖捕捉鱷魚但不成功，後來漁護署人員到場生擒鱷魚；該男子昨午再在該處出現，但否認是場主，自稱義工，其後表示「趕住割草餵羊」而離去。

黃朗研昨接受商台節目訪問時稱，暹羅鱷來自東南亞，是肉食動物，容易緊張，對人有較大危險，如市民遇到鱷魚應保持冷靜，可慢慢向後移動離開，並報警求助，切勿太大動作及試圖攻擊鱷魚。

走私標價 兩棲爬蟲會指多加密

黃稱，據其了解，內地走私稀有兩棲及爬蟲類動物到港十分普遍，不法分子在網上群組以隱晦方式買賣，不直接標價，會以其他用字或符號代替，認為政府應加強打擊。至於應如何處置前日捕獲的鱷魚，他指爬蟲類無群體意識，未必適合安置到濕地公園與灣鱷貝貝一同生活。