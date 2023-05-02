擬年內修例禁用重型電機裝修 最快2025推 環署研AI查噪音源 不入屋可執法

收緊電炮噪音標準 明交立會

環保署已於上周五（4月28日）刊憲，建議修改3項《噪音管制條例》的附屬法例，收緊10公斤以上的撞擊式破碎機及空氣壓縮機的噪音標準2至3分貝，該3項附屬法例將於明日（3日）提交立法會，以進行先訂立後審議程序。

環保署首席環保主任李志坤接受訪問時稱，該署另正草擬新規例，禁止住宅裝修使用10公斤以上的撞擊式破碎機，以及引入呈報機制，限制住宅裝修使用撞擊式工具的時間，預計今年內提交立法會審議，最快2025年執行。

署方二維碼貼屋外 供查施工時間

李志坤續稱，新例規定日後家居裝修如要使用10公斤或以下的撞擊式工具，須向環保署呈報，然後產生二維碼，「將呈報的資料印出來並貼在單位外，只要掃描二維碼就可以得知准許使用撞擊式工具的時間」，而環保署亦會鼓勵物業管理公司要求單位業主或承辦商在呈報後才動工。

他說，裝修單位傳出噪音，最理想是執法人員可入屋，但過去經驗顯示，人員到場後工程往往已停止，故認為操作簡單才可有效執法，最直接由物管公司蒐集資料，或由住戶下載手機程式錄低噪音，為環保署檢控提供證據；而環保署擬利用人工智能辨認裝修設施發出的聲響，再檢視二維碼資料，若發出噪音時間並非准許使用撞擊式工具的時間，即使事發時執法人員不在場，環保署亦可蒐證執法。

田北辰倡設過渡期 淘汰舊式工具

環保署日前安排實政圓桌立法會議員田北辰到模擬裝修實驗室，感受使用各種撞擊式裝修工具產生的噪音，田北辰認為，10公斤以下的破碎機產生的噪音明顯較低，另一款油壓鉗拆牆效果更好，不會產生持續的噪音，但價格亦較高，認為政府應研究提供誘因鼓勵業界轉用油壓鉗。

田北辰又指近年推出的裝修工具更先進，產生的噪音更低，認為政府鼓勵業界採用新式工具之餘，亦應設定淘汰舊型號的時間，例如設立兩年過渡期；他提到其位於8樓的立法會辦公室亦受裝修噪音滋擾，促立法會裝修工程應轉用低噪音設備。