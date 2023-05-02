港聞

港聞二

疑婚姻觸礁 年輕主婦抱子墮斃

【明報專訊】深水埗一名30歲母親抱着一名5歲兒子昨清晨從高處墮下，倒斃平台花槽，警方將案件列作謀殺及自殺案，墮樓原因尚待調查確定。據悉，女子疑與丈夫出現感情問題，不排除因此自殺。

沒遺書 夫北上不在港

現場為深旺道28號匯璽7座。昨早近10時，警方接獲保安報案，指30歲姓利的本地女子及5歲男童倒臥上址平台花槽，救援人員到場證實兩人當場死亡。警員圍封現場，遺體由綠色帳蓬覆蓋。警方稍後安排驗屍，以確定死因，深水埗警區重案組將循死者家庭及精神狀况等方向調查。現場消息稱，事發時有低層單位對開石壆金屬外殼疑被撞毁，工程人員架起工作台檢查受損情况。

警方稱，死者身上有不同傷勢，包括骨折及捏傷，相信墮樓造成，身上沒身分證明文件；又指有人曾於凌晨4至5時聽到巨響，估計墮樓時間為清晨時分。

警員於現場及單位內沒檢獲遺書。警方指女死者已婚，是家庭主婦，與丈夫及兒子同住於上址單位逾兩年，惟丈夫不在港，其家庭沒有社工跟進。據悉死者丈夫做生意，警方已聯絡他，將從內地返港協助調查。

精神病漢挾女案 數日前曾見社工

另秀茂坪順利邨一名看精神科的父親前日（4月30日）涉嫌在家揮舞雙刀並挾持11歲女兒。該名49歲姓伍父親被控兩項「刑事恐嚇」罪，案件今天在觀塘裁判法院提堂。

勞福局長孫玉菡昨晚在facebook表示深切關注事件。他指社署4月27日首次接獲醫管局專科診所醫生轉介涉事家庭男戶主的個案，社署社工當日初步面見男事主及着手跟進。當知悉前日的事件後，社署社工昨亦已聯絡涉事家庭的女戶主，為她提供情緒輔導，今日會再與她會面，進一步了解其家庭的福利需要。社署非常關注事件，一定會繼續主動為有關家庭提供適切的跟進和支援。社署亦就他們的住屋搬遷事宜與相關部門聯繫，會及時協助。

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