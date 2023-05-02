棍毆妻遭子阻 精神病翁墮樓亡 所屬聯網求診輪候全港最長 議員倡增醫護輔導

據悉墮樓的71歲姓蘇老翁是退休人士，有精神病紀錄，須定期覆診；與結婚約30年的65歲姓林妻子及兒子同居於厚德邨德志樓一單位。昨凌晨近3時，蘇突然在房內用木棍襲擊妻子，兒子聞嘈吵聲查看，赫見母躺牀上被父痛毆，雙手抱頭，他立即上前阻止，蘇翁隨後衝出房外，走進廚房，兒子立即與母反鎖房內報警求助，其間蘇曾試圖撞開房門。

事後警登門調查 聞煤氣味

救援人員到場發現蘇墮樓倒臥大廈對開，證實當場死亡。警員調查發現單位傳出煤氣味，事主兒子其後自行開門，林婦頭部受傷清醒，送院救治。警員發現煮食爐喉管破裂，通知消防戒備，經煤氣公司人員檢查維修確定沒危險。警方圍封涉案單位及墮樓位置，初步相信有人持50厘米長木棍襲擊妻子，其後從廚房攀窗跳樓，在場沒發現遺書，案件列作傷人及自殺，死因有待驗屍確定。

鄰居指常獨行 「30年唔見佢笑」

鄰居透露，事主一家搬入單位近30年，蘇經常獨自出入，只知夫婦育有年約20至30歲的兒子。鄰居形容老翁平日不苟言笑，「30年都唔見佢笑」，碰面會打招呼，近年都是點頭示意，又透露事主行動自如，毋須拐杖。

社署回覆稱，涉事家庭非社署社工跟進，會聯絡有關家庭，按需要提供援助。據悉死者生前在聯合醫院容鳳書精神科社康護理服務辦事處覆診，屬九東聯網。據醫管局網頁，九東聯網去年4月1日至今年3月31日共5.1萬個預約新症，緊急新症輪候一周，而穩定新症佔約3.8萬宗，輪候時間中位數約52周（約13個月），最長達95周。

醫生：1/7人患情緒病 個案管理難

精神科專科醫生丁錫全稱，有統計指本港每7人便有一人患不同程度的情緒病，不過僅部分人願求診，當中病人未必依從醫生指示服藥，伴隨工作、家庭壓力，增加病發機會。丁指情緒病人病發時容易出現負面暴躁情緒及失眠等症狀，嚴重抑鬱症患者甚至有自毁行為，建議家人如留意到相關情况，盡快報告專科門診。丁又稱，社康護士會向精神病人提供外展服務，定期家訪跟進，醫院亦會將病人分類，如曾傷害自己或他人，會重點跟進。不過他指社區有不少精神病人，個案管理會有困難。

社福界立法會議員狄志遠指疫後部分市民精神健康出現問題，惟精神病醫生及護士不足，人力編制與現時社會需求有大距離，「患者未必認知自己有問題，好多時精神科服務照顧緊，有偶發事件就一時失控，造成慘劇」，故首要做好公眾教育，包括學習如何管理情緒。他明白短期內難增加醫護人手，建議從多方面增加精神輔導人員及給予在職培訓。

註冊社工陳琬琛認為香港的情緒病及精神病者支援不足，長遠除了要縮短覆診輪候時間，更應增加人手，主動接觸跟進患者，如電話聯絡、探訪等。