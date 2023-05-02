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採訪手記：澳門行程、膳食勝港 團友：在澳始感過節

【明報專訊】今次報名體驗內地遊港澳旅行團，跟團各有一日遊香港及澳門，記者以旅客視角在香港及澳門收穫了頗為不同的體驗。香港一日遊集中維港兩岸中間地帶，但景點多達9個，亦頗為分散，等待巴士及路途花費不少時間，有四川團友評價稱一天下來「耍（玩）一半，等一半」。澳門景點則相對集中，次序上先遊澳門半島再到氹仔，路途花費及等待時間較少。有團友遊港兩日、澳一日，說更喜歡澳門的慢節奏。

兩地伙食亦有較大區別。遊香港時旅行團在導遊稱「是本地市民吃飯的」土瓜灣一酒樓用餐，酒樓用屏風隔開旅行團及本地街坊。每上一道新菜，便有人笑着叫同行友人先嘗一口「試毒」，若「好難吃」就不吃。記者次日抵達澳門後，午餐同樣到當地一酒樓，但伙食稍好於香港，至少多了幾道菜有肉，亦聽到有旅客說「比香港好多了，在香港我都沒吃飽」。

澳門導遊也將港澳比較一番，甫上車便問團友覺得香港怎麼樣，有人答「還行」，澳門導遊則稱「還行，就不是行」，形容香港如今遊客量遠不如澳門，澳門每日遊客量可達10萬人次，又說疫情3年對香港的影響更大。有團友到大三巴看到人頭湧湧，感慨「現在才感到是過節」，稱香港所見人流不似預期，「感覺去了香港的郊區」。或許西九文化區藝術公園所見的維港是香港最不讓團友失望的景點，不少團友歡歡喜喜在此「打卡」，惟時間僅有30分鐘，很快一車人就趕去下一景點了。

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