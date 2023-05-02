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「拼團」費時等人 團友屢鼓譟

【明報專訊】記者參加的是「散客團」，即各地散客透過不同途徑報名，組成一個較大旅行團隊，統一安排餐飲、住宿和導遊等。該團38名團友報名方式不一，包括網上平台及在地旅行社，價格亦「海鮮價」。由於團友集合地點和行程不同，旅途常需費時「等待」，例如第一晚團友分別入住兩間酒店，領隊花逾半小時辦理入住手續，並非入住同一酒店的團友只能在車上苦等，有團友鼓譟。

同行程不同平台報名 差170人幣

記者透過攜程參加港澳兩日遊，不過，相同行程，另一旅行社報價貴100元人民幣。記者於集合後與團友閒聊發現，兩名來自成都的團友與記者同樣是港澳兩日遊，團費比記者便宜70元人民幣。團友報名途徑不一，有人透過飛豬、攜程等網上平台購買，有人在旅行團報名；行程亦各異，如2日1晚、3日2晚、4日3晚，亦有人僅在港遊玩。

旅途未開始，團友已開始「等」。大部分團友均於早上8時在深圳蓮塘口岸地鐵站集合，但有廣州出發的3名團友約9時才到達，其他團友在旅巴停車場等了約30分鐘，有團友鼓譟，導遊不斷重複「快了，快了」。記者後來與一名在廣州集合的團友傾談得悉，廣州有3個上車點，最早是凌晨5時20分。

有5名搭高鐵抵港的團友則在旅途中段才與隊伍集合，其中一名來自長沙的團友下午才抵達，錯過了黃大仙祠、西九文化區藝術公園等景點。

早上深圳集合 有高鐵客下午方抵港

因應行程不同，團友分別入住兩間酒店。其一位於青衣貨櫃碼頭附近，入住團友多是在港住3晚。領隊着該批團友下車在停車場等待其辦理入住手續，其餘團友則在巴士上等，但領隊辦理入住花了約30分鐘，數名團友抱怨「站累了」而再登車。有入住另一酒店的團友認為，旅行社應提前辦好相關手續，減少團友等待時間。

該團第二日往澳門的旅客，包括記者只有5人，澳門行程亦是「團搭團」，一車旅客被分為4團在澳門活動。在旅客乘搭金巴經港珠澳大橋往澳門前，導遊亦需等待其他團的團友到齊，清點人數後再購票，耗時約40分鐘。

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