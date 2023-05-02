內地遊港團 導遊負評景點亂說風土 被問減購物增觀光 「哪景點可延長？」

本報記者參加的「港澳兩日遊」，團費950元人民幣，上周六（4月29日）由深圳出發。該團是「拼團」，團友留港日數各有不同（見另稿）。團友首日編排在港一同觀光，旅程開始時導遊派發一張「行程單」，表列9個熱門景點，包括黃大仙祠、西九文化區的藝術公園、免稅店、會展中心、太平山頂、天星小輪、香港鐘樓、星光大道及維港夜景。

景點遊半至一小時 免稅店「店太大」留個半鐘

據報名時行程簡介，大部分景點逗留時間15至30分鐘不等，但行程單無標示逗留時間，僅列出免稅店逗留約60分鐘。不過，最終在免稅店停留了一個半小時，記者稍晚時候詢問領隊為何購物時間那麼長，領隊答「免稅店太大了呀」；被問能否壓縮購物時間以增觀光時間，他反問「你看哪個景點可以再延長？」之後便說沒景點可再加時間，增加景點則會「很麻煩」，包括要徵得所有團友同意、巴士司機或要求額外收費等。

「毛禁迷信 黃大仙由粵移港」

旅行團由蓮塘集合後先遊黃大仙祠，逗留30分鐘，導遊介紹時稱黃大仙原供奉於廣東，但因「毛主席規定不能封建迷信，所以就移到香港」，又強調黃大仙祠很小，逛一圈最多用10多分鐘，提醒團友準時集合。黃大仙祠網站介紹，該祠1921年動工興建。

旅行團之後往土瓜灣一酒樓用膳，席間共9道菜，當中4道是糕點，有團友評價「怪不得第一道菜上的是青菜，因為最好吃」。用膳後導遊跟團友說「不會問（團友）吃得好不好，只問吃飽了嗎」，又形容與低價團的「健康減肥餐」比已屬不錯。

山頂「就這麼大」 摩天輪在船遠眺

下午首個安排便是免稅店自由活動，隨後往西九文化區藝術公園，導遊介紹完故宮館是新「打卡」地標後就說，無時間進內參觀，叫團友跟她一起走到海邊欣賞維港海景。而在往山頂前，導遊在車上推薦杜莎夫人蠟像館，稱可即時向領隊購票；團友抵達山頂後，領隊說山頂「就這麼大」，叫團友可選擇去購物。另外，旅行社在記者報名時提供的行程簡介有中環摩天輪，現場派發的行程單則未列出，導遊在團友登小輪前用手機展示摩天輪，叫團友認清楚，以便「坐船的時候外觀摩天輪」。

團友嘆什麼都沒玩到 再來絕不跟團

各景點實際逗留時間30分鐘至1小時，有團友認為「感覺一天什麼都沒玩到」，被問及會否再來香港時，稱即使再來也絕不再跟團。

崔定邦：或個別導遊生疏 水平可提高

崔定邦相信該旅行團至少是符合法規，至於導遊對香港景點負評，他認為行業普遍水準高，或有個別導遊因疫情停業3年有生疏，同時認同團隊旅遊的服務水平有提高空間。他亦稱，團隊旅遊作用在於讓旅客對某一地方有基本認識，並能轉換一部分旅客為未來的自由行遊客。崔又說，現時市面上最好賣的香港旅遊產品仍是傳統常規景點，承認的確「沒什麼特別」，但強調是市場的選擇。

明報記者

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676