港聞

港聞一

內地遊港團 導遊負評景點亂說風土 被問減購物增觀光 「哪景點可延長？」

【明報專訊】旅遊從業員是訪港旅客親身體驗香港風土人情的第一個接觸面，本報記者趁本港迎來復常後首個五一黃金周，以旅客身分報名參加一個內地「港澳兩日遊」，以遊客視角直擊隨團遊港體驗，但行程間領隊和導遊對香港景點不時「放負」，介紹香港風土人情時，又有一些似是而非甚至錯誤的評述（見表），譬如強調景點範圍細，毋須多花時間觀光；行程亦「走馬看花」，如中環摩天輪只是趁乘搭天星小輪時遠眺。一天下來，有團友總結「感覺沒玩到什麼」，稱絕對不會再跟團來港。旅遊促進會總幹事崔定邦稱，本地導遊業者普遍水準高，或有個別導遊因疫情停業3年而生疏，認同團隊旅遊服務水平有提高空間。

本報記者參加的「港澳兩日遊」，團費950元人民幣，上周六（4月29日）由深圳出發。該團是「拼團」，團友留港日數各有不同（見另稿）。團友首日編排在港一同觀光，旅程開始時導遊派發一張「行程單」，表列9個熱門景點，包括黃大仙祠、西九文化區的藝術公園、免稅店、會展中心、太平山頂、天星小輪、香港鐘樓、星光大道及維港夜景。

景點遊半至一小時 免稅店「店太大」留個半鐘

據報名時行程簡介，大部分景點逗留時間15至30分鐘不等，但行程單無標示逗留時間，僅列出免稅店逗留約60分鐘。不過，最終在免稅店停留了一個半小時，記者稍晚時候詢問領隊為何購物時間那麼長，領隊答「免稅店太大了呀」；被問能否壓縮購物時間以增觀光時間，他反問「你看哪個景點可以再延長？」之後便說沒景點可再加時間，增加景點則會「很麻煩」，包括要徵得所有團友同意、巴士司機或要求額外收費等。

「毛禁迷信 黃大仙由粵移港」

旅行團由蓮塘集合後先遊黃大仙祠，逗留30分鐘，導遊介紹時稱黃大仙原供奉於廣東，但因「毛主席規定不能封建迷信，所以就移到香港」，又強調黃大仙祠很小，逛一圈最多用10多分鐘，提醒團友準時集合。黃大仙祠網站介紹，該祠1921年動工興建。

旅行團之後往土瓜灣一酒樓用膳，席間共9道菜，當中4道是糕點，有團友評價「怪不得第一道菜上的是青菜，因為最好吃」。用膳後導遊跟團友說「不會問（團友）吃得好不好，只問吃飽了嗎」，又形容與低價團的「健康減肥餐」比已屬不錯。

山頂「就這麼大」 摩天輪在船遠眺

下午首個安排便是免稅店自由活動，隨後往西九文化區藝術公園，導遊介紹完故宮館是新「打卡」地標後就說，無時間進內參觀，叫團友跟她一起走到海邊欣賞維港海景。而在往山頂前，導遊在車上推薦杜莎夫人蠟像館，稱可即時向領隊購票；團友抵達山頂後，領隊說山頂「就這麼大」，叫團友可選擇去購物。另外，旅行社在記者報名時提供的行程簡介有中環摩天輪，現場派發的行程單則未列出，導遊在團友登小輪前用手機展示摩天輪，叫團友認清楚，以便「坐船的時候外觀摩天輪」。

團友嘆什麼都沒玩到 再來絕不跟團

各景點實際逗留時間30分鐘至1小時，有團友認為「感覺一天什麼都沒玩到」，被問及會否再來香港時，稱即使再來也絕不再跟團。

崔定邦：或個別導遊生疏 水平可提高

崔定邦相信該旅行團至少是符合法規，至於導遊對香港景點負評，他認為行業普遍水準高，或有個別導遊因疫情停業3年有生疏，同時認同團隊旅遊的服務水平有提高空間。他亦稱，團隊旅遊作用在於讓旅客對某一地方有基本認識，並能轉換一部分旅客為未來的自由行遊客。崔又說，現時市面上最好賣的香港旅遊產品仍是傳統常規景點，承認的確「沒什麼特別」，但強調是市場的選擇。

明報記者

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕偵查報道

上 / 下一篇新聞

「拼團」費時等人 團友屢鼓譟
「拼團」費時等人 團友屢鼓譟
採訪手記：澳門行程、膳食勝港 團友：在澳始感過節
採訪手記：澳門行程、膳食勝港 團友：在澳始感過節
棍毆妻遭子阻 精神病翁墮樓亡 所屬聯網求診輪候全港最長 議員倡增醫護輔導
棍毆妻遭子阻 精神病翁墮樓亡 所屬聯網求診輪候全港最長 議員倡增醫護輔導
疑婚姻觸礁 年輕主婦抱子墮斃
疑婚姻觸礁 年輕主婦抱子墮斃
擬年內修例禁用重型電機裝修 最快2025推 環署研AI查噪音源 不入屋可執法
擬年內修例禁用重型電機裝修 最快2025推 環署研AI查噪音源 不入屋可執法
團體關注瀕危物走私 漁署：不時執法
團體關注瀕危物走私 漁署：不時執法
港車北上7‧1推 汽車會憂驗車成樽頸 稱跨境驗車排期至7月 政府：相信現時足應付需求
港車北上7‧1推 汽車會憂驗車成樽頸 稱跨境驗車排期至7月 政府：相信現時足應付需求
車主可於港車險加內地險 議員倡購商業險增保障
車主可於港車險加內地險 議員倡購商業險增保障
瑪麗覆診北角ADHD童盼轉東區醫院 排期到下年中
瑪麗覆診北角ADHD童盼轉東區醫院 排期到下年中
政協姚志勝：言論很自由 小撮人擔憂難免 除非反中央打砸搶 遊行僅叫口號不會留「黑底」
政協姚志勝：言論很自由 小撮人擔憂難免 除非反中央打砸搶 遊行僅叫口號不會留「黑底」
推「兩制」台灣方案 姚志勝倡港設基地促和平統一
推「兩制」台灣方案 姚志勝倡港設基地促和平統一
求證曾否捲遠華走私案 姚：永遠跟黨走
求證曾否捲遠華走私案 姚：永遠跟黨走
最低工資40元昨實施 團體倡一年一檢 孫玉菡：分析諮詢後決定檢討機制
最低工資40元昨實施 團體倡一年一檢 孫玉菡：分析諮詢後決定檢討機制
大灣區GBA專題：前海45新招 銀彈吸境外金融機構 港銀行設分行可獲1000萬 鼓勵SPAC赴港上市
大灣區GBA專題：前海45新招 銀彈吸境外金融機構 港銀行設分行可獲1000萬 鼓勵SPAC赴港上市
灣區手記：忘記給錢 ／文：尚東美
灣區手記：忘記給錢 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】勞動節官員議員出帖講勞權進展 李家超感謝打工仔女貢獻國家
【Emily】勞動節官員議員出帖講勞權進展 李家超感謝打工仔女貢獻國家
【Emily】拾荒長者九成損手八成傷腳 教會促供治療
【Emily】拾荒長者九成損手八成傷腳 教會促供治療
【Emily】一注中逾500萬 領獎不用再登記
【Emily】一注中逾500萬 領獎不用再登記
【Emily】首贊助場地 哥爾夫球會辦千人單車定向
【Emily】首贊助場地 哥爾夫球會辦千人單車定向
【Emily】多名議員五一北上 見蘇州多小販 江玉歡嘆港取締珍貴文化
【Emily】多名議員五一北上 見蘇州多小販 江玉歡嘆港取締珍貴文化
【Emily】東主涉元朗命案 「嘉麗園」麵店拉閘
【Emily】東主涉元朗命案 「嘉麗園」麵店拉閘