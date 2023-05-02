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港聞
2023年5月2日星期二
港聞二
內地遊港團 導遊負評景點亂說風土 被問減購物增觀光 「哪景點可延長？」
「拼團」費時等人 團友屢鼓譟
採訪手記：澳門行程、膳食勝港 團友：在澳始感過節
棍毆妻遭子阻 精神病翁墮樓亡 所屬聯網求診輪候全港最長 議員倡增醫護輔導
疑婚姻觸礁 年輕主婦抱子墮斃
擬年內修例禁用重型電機裝修 最快2025推 環署研AI查噪音源 不入屋可執法
團體關注瀕危物走私 漁署：不時執法
港車北上7‧1推 汽車會憂驗車成樽頸 稱跨境驗車排期至7月 政府：相信現時足應付需求
車主可於港車險加內地險 議員倡購商業險增保障
瑪麗覆診北角ADHD童盼轉東區醫院 排期到下年中
政協姚志勝：言論很自由 小撮人擔憂難免 除非反中央打砸搶 遊行僅叫口號不會留「黑底」
推「兩制」台灣方案 姚志勝倡港設基地促和平統一
求證曾否捲遠華走私案 姚：永遠跟黨走
最低工資40元昨實施 團體倡一年一檢 孫玉菡：分析諮詢後決定檢討機制
大灣區GBA專題：前海45新招 銀彈吸境外金融機構 港銀行設分行可獲1000萬 鼓勵SPAC赴港上市
灣區手記：忘記給錢 ／文：尚東美
尊子漫畫
【Emily】勞動節官員議員出帖講勞權進展 李家超感謝打工仔女貢獻國家
【Emily】拾荒長者九成損手八成傷腳 教會促供治療
【Emily】一注中逾500萬 領獎不用再登記
【Emily】首贊助場地 哥爾夫球會辦千人單車定向
【Emily】多名議員五一北上 見蘇州多小販 江玉歡嘆港取締珍貴文化
【Emily】東主涉元朗命案 「嘉麗園」麵店拉閘
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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內地遊港團 導遊負評景點亂說風土 被問減購物增觀光 「哪景點可延長？」
「拼團」費時等人 團友屢鼓譟
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