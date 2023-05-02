最低工資40元昨實施 團體倡一年一檢 孫玉菡：分析諮詢後決定檢討機制

最低工資委員會10月底前交研究報告

孫玉菡又表示，最低工資自2011年實施以來對工人薪金發揮保障作用，低收入僱員工資水平持續改善，新水平將有利香港社會整體利益和發展。

工聯會昨日趁五一勞動節舉行記者會，工聯會理事長黃國表示，最低工資昨起由每小時37.5元增至40元，但扣除同期通脹率7.5%，實際購買力為37.2元，不增反減。他促請政府完善最低工資形成機制，改為一年一檢，同時應參照國際勞工公約，其水平要考慮勞工及其家庭的需要，切實做到勞有所得。

勞聯倡參考港鐵票價機制

勞顧會勞方委員、勞聯副主席譚金蓮昨在港台《千禧年代》表示，認同最低工資檢討機制改為一年一檢，建議檢討機制時可參考港鐵票價調整機制。

工聯會昨提出5項勞工政策訴求，包括保障本地勞工優先就業，反對擴大輸入外勞；完善最低工資機制，保障零散工權益；加強職業培訓及職業安全等。

建造業工人梁先生表示，不希望政府擴大輸入外勞，期望優先改善本地建造業工人的薪酬待遇，包括推行月薪制，吸引更多人入行。