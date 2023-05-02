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推「兩制」台灣方案 姚志勝倡港設基地促和平統一

【明報專訊】政協常委姚志勝的另一身分是中國和平統一促進會香港總會會長，在早前兩會期間，他提交關於推動「兩制」台灣方案。姚志勝主張民間交流，冀透過社團、民間組織討論兩岸統一，「先要議論起來，（話題）炒起來才會熱」，姚志勝建議設立兩個平台，分別是學者平台，以及政黨、社團等社會人士的平台，並在香港、台北、廈門和北京建立基地加強交流，「有基地才可設法與台灣談兩制方案」。

姚志勝說：「兩岸不能老是對立，一定要有交流、合作、互通。」他引述國家主席習近平過往發言提到，中央「堅定不移推進祖國統一大業」，並會盡最大努力爭取和平統一，但決不承諾放棄使用武力。姚認為，「和平統一」離不開交流、發展，但近年兩岸的官方往來停頓，只能靠民間交流，「官方沒有辦法交流，就沒有主導思想」。

笑言被指做「統戰」工作

姚：不拋出來 如何討論？

姚志勝建議在香港、台北、廈門和北京建立基地，討論各方面的合作空間，「從政、從商、文化界、經濟界、民間組織，什麼團體、城市都要大面積交流」。他笑言，曾被指是做「統戰」工作，甚至是由中共派來，「為了國家統一而討論，（我）不拋出來，大家如何討論？」他期望可提出很多兩制方案在民間討論，愈早討論愈好。

應由港人向台說好兩制故事

他認為下一步應討論如何在台灣落實「一國兩制」，由港人向台灣「說好一國兩制的故事」，在經濟、民生、國際空間如何取得成功，「很多故事講給他們（台灣人）聽，誰當領導都晤出道理來，除非是腦袋浸水了」。

姚志勝稱，中央已掌握兩岸關係的主動權、話語權，姚認為無論台灣選舉如何進行，「我們（大陸）都不睬它（台灣）了，你們（台灣人）選誰都要跟大陸談，不談沒有空間」。

誰當台總統也要跟大陸談

台灣明年1月舉行總統選舉，現時執政的民進黨已正式提名現任副總統賴清德出選，國民黨則有鴻海創辦人郭台銘表明會爭取成為候選人，前台北市長柯文哲亦有意代表民眾黨參選。

姚志勝說，無論由誰當選，都必須面對與內地的問題，更指若由民進黨繼續執政，「肯定是不好的」，民進黨黨綱主張台灣是主權國，他稱改變一個政黨的黨綱並不容易，而他相信台灣人傾向選出「求和平、能穩定」的領導。

姚志勝重申，中央立場不容許外來勢力干預台灣事務，亦不容許台灣由獨派操縱，否則「就用其他方式解決」。

相關字詞﹕一國兩制 姚志勝 台灣問題 兩岸交流

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