政協姚志勝：言論很自由 小撮人擔憂難免 除非反中央打砸搶 遊行僅叫口號不會留「黑底」

明報記者 馮樂琳

2019年反修例風波的「餘波」之一是大批被捕者的將來，當中不少是年輕人，至今仍有約6000多人被捕而未被檢控，待警方和律政司發落。被問到政府是否可向牽涉反修例運動的年輕人主動釋出善意，以示包容，姚志勝相信香港新一屆政府和中央都很包容，「你犯了一點小錯誤，希望你能改正，以後可為香港做很多大事，這些人也會成為特區政府的主要建設力量」。

至於中央和特區政府是否信任這一代年輕人，姚志勝認為年輕人就是國家和香港的未來，若不涉及刑事檢控，以往只是參加遊行叫口號、六四去維園集會，「不會有『黑底』，香港是講究法律，我相信應該不會（不信任）」。至於有案底的年輕人呢？他認為還須努力爭取被接納的機會，爭取如社會服務令的刑罰，「（社會服務令）好像破產，幾年之後就無了」。他認為被判罰年輕人「又不是十惡不赦的人」，強調年輕人是新時代、新社會的人。

民心回歸 須去政治化聚焦建設

雖未能說出一口流利廣東話，今年60歲的姚志勝其實已來港居住30多年，他認為香港民心回歸的問題是隨香港和國家形勢變化，不僅中央和特區政府高度重視，也是香港實現良政善治需解決的問題。他認為，解決民心回歸問題，一方面要去除「泛政治化」，並提倡包容，另一方面是聚焦建設發展。

他表示，市民關注「要食飯」、「要住」，希望生活有改善，「原來有些人認為（香港）有問題，該移民的移掉了，現在留下來的人，都很想有好政策、好領導帶領」。他相信，即使香港人有想法、有看法，今時今日只要生活好、有發展機會、政府能解決問題，民心都會安定下來。

被問到仍有港人擔心言論受限制、批評聲音不被包容，如何才可達至包容社會，姚志勝說，有一小部分人擔心是「免不了」，他反問，若沒有做違法、違規的事，應擔心什麼？「香港做什麼都很自由，你有錢，要買多少股票就買，你要去哪裏holiday（度假）就holiday，你要講什麼言論都可自由（講）。」

倡央企援建公屋 建通道輸內地建材工人

在聚焦建設方面，姚志勝有兩項具體建議，其中建議由央企援建公屋，向港府收取成本費，以加快興建速度。他續稱，援建項目不涉商業行為，央企不會參與收地，並建議參照第五波新冠疫情期間，中央在河套區援建臨時醫院的安排，建立兩地「通道」輸入內地建材、工人，而有關工人以專項形式工作，不會流入本地勞動市場。

他估計，以政府餘下4年任期計算，若想縮短公屋輪候時間至4年，需要興建15萬個新單位，惟政府目前預計，4年內的公屋單位興建量僅6萬個。

籲減往羅湖車費 紓穿梭兩地市民負擔

他又建議，大幅降低上水往羅湖或落馬洲的東鐵車費，與粉嶺往上水的收費看齊，即單程4元，並將長者及殘疾人士的兩元乘車優惠擴展至過境服務。他認為減價可促進香港與大灣區內地城市，特別是深圳融合發展，並加快北部都會區建設，同時減輕長期穿梭兩地市民的經濟負擔。