灣區手記：忘記給錢 ／文：尚東美

好友說，3年過後，發現香港電子支付更加普及，除原有可用信用卡、八達通的店舖外，更多商店接受支付寶或微信，「唯一只能用現金的地方就是的士，誰知我又忘記給錢，唉！」

發生類似「瘀事」的又豈止好友一個，筆者回香港也是對「掏出錢包付錢」這種行為需要重新適應，也要記住隨身帶「散銀包」袋好找贖回來的硬幣，有好幾次本能地拿出手機想掃碼，卻省起應該「嘟」八達通或付現金，還好的是現在八達通有手機程式，因此往往會將錯就錯，在手機打開八達通App，看似漫不經意，實際上是差點鬧尷尬。

只是沒料到，電子支付自動扣數帶來的惰性，令自己在內地也一樣忘記給錢。有一次上的士，到達目的地後很自然地便下車，行了幾步卻聽到好像有人呼喊自己，轉頭看是的士司機開着車追來，原來因為過度習慣網約車「關門即走」，車費自動扣數，竟然連坐的士要掃碼付車費這手續都忘記了。

但港人想真真正正體驗內地全面的生活電子化，一個內地電話號碼及銀行戶口是必須的，沒有的話，非但享受不到電子化，而且比起用現金的香港會覺得更為不便，恢復通關後，更多短期北上的港人能感受到如此不便，如何解決，確實需要兩地政府好好探討一下了。

文：尚東美