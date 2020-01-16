大灣區GBA專題：前海45新招 銀彈吸境外金融機構 港銀行設分行可獲1000萬 鼓勵SPAC赴港上市

明報記者 林迎

《辦法》共有45項措施，目標是深化深港金融合作，加快建設前海深港國際金融城、打造前海深港國際風投創投集聚區。《辦法》歡迎持牌金融機構新註冊或遷入前海，特設「籌備獎勵」，對港澳台及外資金融機構在前海設立銀行、保險公司、證券公司、基金管理、期貨公司或其他持牌金融機構，在籌備期內可申請50萬至100萬元獎勵。正式落戶後還可獲得「落戶獎勵」，港資、外資銀行設立分行獎勵1000萬元，其他機構按不同類型則由50萬至500萬元不等。

前海企業上市獎200萬

除了新落戶獎勵，《辦法》亦支持前海企業上市，新獲准在上海、深圳、北京、香港上市的企業將獎200萬元，將前海優質基礎設施項目以REITs形式在香港上市的項目所屬權益人、在港發起SPAC並獲准在港交所上市的風投創投機構及在港全資子公司，都可獲100萬元獎金。

鼓勵深港聯動亦是《辦法》重點之一，例如對於港資、外資設立QFLP（合資格外商投資股權投資管理企業）和WFOE PFM（外商獨資私募證券投資基金管理機構），給予100萬元落戶獎勵。對港資大宗商品現貨交易場所每年按照上年度交易額的0.05%給予支持，最高1500萬元。於前海設立大灣區重大金融合作平台與金融基礎設施的獎勵200萬元，而香港金融行業組織於前海設立分支機搆或代表處，則獎50萬元。此外，針對位於前海的跨境理財通試點銀行，將按其理財通開戶數量獎勵10萬至30萬元。

要注意的是，《辦法》規定申請企業的主營業務必須符合產業准入名單、且未被納入嚴重失信名單，還要書面承諾在前海實質經營及繳稅3至10年不等，提前遷離的話，獎金可能會被沒收。同時，該《辦法》與南山、寶安、前海其他政策將採取「擇優不重複」原則，企業只能選取一項同類性質政策扶持申請，不得追溯、退還或者重複申請。

機構年利潤超20億獲2000萬

風投機構員工每年2萬住房補貼

人才支持方面，《辦法》每年對金融機構經營團隊給予扶持，若上年利潤總額超過20億元，可獲最高2000萬元獎金，且直接發放給個人；對風投機構的員工則給予每人每年2萬元住房補貼。《辦法》還鼓勵前海發展綠色金融，除地產及哥爾夫球場開發經營企業外，赴港發行綠色債券的企業可獲融資規模2%、最高上限200萬元的獎勵。

據前海管理局透露，截至4月，前海深港國際金融城已簽約入駐金融機構268家，其中港資、外資共佔近30%；入駐集聚區的風投創投機構已達100多家，其中國際資管機構達23家。