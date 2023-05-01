上調又回扣 港燈5月燃料費「凍結」

稱年中有望回落

港燈解釋，燃料調整費會每月調整，以適時反映燃料價格變動。隨着國際燃料價格自年初開始回落，港燈燃料調整費升幅亦明顯放緩，5月每度電的燃料調整費按機制應上調1.1仙，至每度電91.7仙，但考慮到近月燃料價格走勢，預計燃料調整費可望今年中回落，故決定以回扣方式，將5月燃料調整費凍結至4月水平，即90.6仙。

中電日前已公布5月每度燃料費63.7仙，較4月的63.5仙增加0.2仙，但中電早前公布，4至6月為所有客戶提供「燃料費特別回扣」，使客戶所支付的燃料調整費不高於每度電62.8港仙，亦即等於3月燃料費的水平。

兩電今年1月起均大幅調升淨電費（由基本電費及燃料調整費組成），當中燃料調整費按現有機制「凍結」兩個月，到3月兩電即再加價。兩電近日先後公布5月的燃料調整費，港燈每度電較1月加9.2仙，升幅約11.2%；中電5月的燃料費較1月加1.7仙，升幅約2.7%。