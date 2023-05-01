港聞

港聞二

劉賜蕙：很多人海外提非法倡議 市民應舉報

【明報專訊】即將退休的首任警務處副處長（國家安全）劉賜蕙（圖）昨日在港台節目《國安法事件簿2》稱，國安法有域外效力，若有身處海外的人或組織作出危害國家安全行為，本港仍可根據法律追究。她稱留意到很多人或組織甚至逃犯於海外猖狂地倡議非法議案，很大可能已犯顛覆國家政權罪行，警方見到有關情况會馬上展開調查。

劉賜蕙續指，如市民接觸到或在網上看到相關資訊，應第一時間舉報，並呼籲市民勿參與其中，重申不論在香港或海外參與都有可能觸犯法律。

對於有人批評顛覆國家政權罪的「紅線」含糊，劉賜蕙表示不同意，認為所謂紅線不清晰只是「偽命題」，法例已清楚訂明何謂犯法，警方亦根據法律賦予的權力執法，也就每宗案件徵詢律政司意見。她指很多批評者對法例一知半解，亦沒看清楚相關法例。

提光城者、賢學思政案

稱年輕人或遭失實資訊洗腦

對於有人質疑現時不能批評政府甚至指批評政府可能被捕，劉亦完全不同意，指各大報章和社交媒體上也有批評政府言論或不滿情緒，只要意圖並非分裂或顛覆國家，便無問題。

劉賜蕙提到，「光城者」和「賢學思政」兩宗串謀煽動他人顛覆國家政權罪成的案件均涉及年輕人，她感到很可惜和痛心，認為他們有可能被失實資訊荼毒或洗腦，導致作出激進行為，由於罪行嚴重，法官判處監禁以起阻嚇作用。她希望年輕人不論如何不滿或想表達意見，也要守法。

相關字詞﹕國家安全 劉賜蕙 顛覆國家政權罪 國安法

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