南區關愛隊誓師 麥美娟：兩年提供3000次支援

南區「關愛隊」共有17個小隊，陳國基昨日在誓師典禮上形容「關愛隊」凝聚各界，廣納地區組織和團體，加強地區支援，擔任政府和市民之間的橋樑。他在facebook上則稱，希望關愛隊善用地區網絡，為社區提供合適活動扶助弱勢社群，並協助政府培養居民的公民意識和民族自豪感，鼓勵居民參與義務工作，提升對社區的參與感和歸屬感，締造關愛和諧的社區。

18區關愛隊現只有南區和荃灣區完成遴選，麥美娟昨出席典禮後稱，正就其餘16區做遴選工作，當一個區成熟後才會處理下一區的工作，要視乎提交文件的團體進度如何，期望今年第三季前可於各區成立。

陳國基：助塑民族自豪感

麥盼各區第三季前成立

被問到關愛隊資助不足，政府會否因應特殊情况提高資助額，麥美娟回應，政府向關愛隊每兩年提供80萬至120萬元資助，視乎提交地區服務計劃的規模而定，另稱不單是政府資助，希望區內有心人會運用社會資源為市民服務。她又說，「南區各界關愛及發展基金」已籌集733萬元以支持南區關愛隊，關愛隊兩年內會為1萬個長者和1萬個有需要住戶提供3000次支援。

另外，對於區議會改組方案即將推出，麥美娟表示地區行政檢討的工作已進入尾聲，具體細節很快會公布，並強調整個地區行政檢討，組成及產生方法都會按將國家安全放首位、落實「愛國者治港」原則、以及體現行政主導3個原則。