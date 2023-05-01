升任台長更忙 陳栢緯：續爭時間做學術

陳栢緯接任台長前掌管「天氣預測及警告服務科」，其間積極發表研究文章，累計出版270多篇，其中一篇最近發表的文章是研究去年11月襲港的強烈熱帶風暴尼格，天文台發出八號烈風或暴風信號，為本港相隔半世紀以來再於11月掛「8號波」，陳栢緯在文中認為氣候變化可能令海水溫度上升，令「秋颱」逼近華南沿岸時仍有可能增強，未來影響香港的「秋颱」可能更頻密。

陳憶述早於1990年代加入天文台，時值政府籌備將啟德機場搬到赤鱲角，因而有機會做大量有關風切變的研究，為機場監測風切變打好基礎。他指內地機場亦有風切變問題，稍後會到內地機場如北京及成都等地分享監測風切變的經驗。

陳栢緯不時發表研究文章，在全球科學家亦有排名，他早前在社交網站發帖文稱，國際學術評級網站Research.com顯示他在全球科學家（環境科學）的排名有誤，正確應為排名7271。被問到天文台不時呼籲市民節能減碳，陳指近年夏天愈來愈熱，很難做到完全不開冷氣，他又稱因家人較年長、行動不便，不時會買外賣，但會盡量「走塑」，不要即棄塑膠餐具，認為應用則用，不浪費資源，已可達減碳效果。