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大驟雨機率增 港風暴更強更難測 天文台長：天氣預報研擴至15天 未來重點發展AI

【明報專訊】全球暖化令極端天氣愈趨頻繁，新任天文台長陳栢緯表示，除了氣溫上升，本港未來面對惡劣天氣亦會出現變化，例如大驟雨出現機率增加，容易引致水浸；南海北部水溫上升，熱帶氣旋在靠近廣東沿岸前或會繼續增強，造成更大威脅，影響本港的「秋颱」數目亦可能增加。不過陳栢緯稱，近一兩年人工智能（AI）發展較成熟，天文台已應用AI支援天氣預報，亦是未來發展重點，目前暫可預報未來一日出現暴雨的機率及雨量，惟尚需驗證；至於9天天氣預報亦可擴大至15天，但準確度仍待提升，方可推出供市民使用。

明報記者 馬耀森

天文台早前發表全年天氣預測時表示，今年氣溫正常至偏暖，雨量正常至偏少。台長陳栢緯接受本報專訪時表示，國際最新預測今年厄爾尼諾現象偏強，香港以至全球氣溫會較高；他提到近年有研究發現，赤道至亞熱帶地區雨量不變，但大雨區域縮小，換言之雨勢會變大，「長期趨勢是出現大驟雨的機會更大」，有可能出現急速發展的水浸。

陳栢緯：未見風季愈變愈長

至於影響本港的熱帶氣旋，天文台預測今年有4至7個，料6月踏入風季，10月或之前結束。陳栢緯稱，今年厄爾尼諾現象偏強，熱帶氣旋位置東移，進入南海機率較低，過去統計顯示風季會較早完結。

他指，氣候變化下，暫看不到本港風季有愈來愈長的趨勢，但熱帶氣旋會有三大改變，包括強度增加、移動緩慢，以及採取偏北路線移動，當中首兩項因素有可能影響本港。

暖化南海水溫升

風暴近岸或急變強

陳栢緯解釋，氣候變暖令南海水溫上升，風暴靠近廣東沿岸時有可能急速增強，亦增加預測難度，2021年12月影響本港的超強颱風雷伊，以及去年11月影響本港的強烈熱帶風暴尼格都是例子，當中雷伊更是自1961年以來首個於南海出現的超強颱風，亦是進入南海後才增強為超強颱風。他指外國研究顯示，除了水溫，海底鹽分亦有可能影響海洋流動，天文台今年會與科大及中國氣象局合作，探測南海水底情况，希望進一步了解熱帶氣旋近岸增強的原因。

惡劣天氣改變，令天文台預測天氣的難度增加，但陳栢緯稱，各地氣象單位近年引進AI，好處是可根據過去數據推算未來天氣，不但計算速度快，亦能產生較多情景，令預報結果更準確，現時天文台已應用AI支援預報工作，例如預測溫度變化及降雨概率等。

他說，應用AI是天文台未來發展重點之一，例如預報未來幾日惡劣天氣，雖未正推出，但現已透過不同形式公布預測結果。

暴雨機率暫只可預報一日

預先發警告「真是好難」

陳舉例，今年4月17日的周一在天文台網頁發表的天氣隨筆文章，預測該周周三至周五的顯著降雨率為「中高」至「高」，局部地區或有大驟雨；事後顯示該幾天的天氣變化與預測大致脗合，天文台曾發出兩次黃色暴雨警告信號，但未出現普遍地區持續降雨逾30毫米，他不諱言「雖然符合市民期望，但嚴格來說是虛報」，形容要預報會否發出暴雨警告信號「真是好難」，他又指暫只可做到一日預報，且仍要反覆驗證才可推出。

至於第10至15天天氣預測，他透露新增的數天預測「只是趨勢」，例如氣溫走勢，雨量偏多或偏少等，天文台會積極研究，未有正式推出日期。

相關字詞﹕天文台長陳栢緯

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