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2023年5月1日星期一
港聞二
拖篋掃貨轉陣地 上水五一不黃金 藥房東主稱生意遜復活節 料旅客改赴油尖旺
故宮M+入場數破紀錄 本周無休
戲院日22萬人入場 美食市集兩日吸客4.4萬
社民連女工協會今請願 料人數不逾60 今兩遊行獲批 皆非勞工界主辦
大驟雨機率增 港風暴更強更難測 天文台長：天氣預報研擴至15天 未來重點發展AI
升任台長更忙 陳栢緯：續爭時間做學術
南區關愛隊誓師 麥美娟：兩年提供3000次支援
劉賜蕙：很多人海外提非法倡議 市民應舉報
上調又回扣 港燈5月燃料費「凍結」
律政推廣調解 外交官員將演講
公私營門診協作 第三季增免費化驗 計劃擬涵蓋癌症康復者 團體促確保勿延誤診斷
林正財：協作採購長遠劃一統籌 非醫局負責
父舞雙刀挾持女兒 警破門救人
鉸剪賊劫4店掠千元被捕
玻璃樽徵費今實施 業界：啤酒批發1支加0.83元
七旬老將七攀包山 盡力登頂贏掌聲
掌旅遊推廣局 改變「好山好水好無聊」 港青三亞做局長 訂KPI擺脫「不敢做」風氣
應徵筆試過三關 寫向政府請示公函「最難」
大灣區GBA專題：穗建餐飲娛樂綜合空間 港青獲國際獎 推日落派對辦街霸賽設天台酒吧 盼予多元體驗
大灣區GBA專題：疫下困穗幸交「戰友」 裝修甩漏最頭痛
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【Emily】前工盟總幹事鄧燕娥 獲國際工會權利獎
【Emily】曾俊華AI試造型 變英雄讚amazing
【Emily】響應「開心香港」 梁熙派懷舊小食
【Emily】局長外訪產生幾多碳足印？ 環境局：港訂2050前達碳中和
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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