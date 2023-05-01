應徵筆試過三關 寫向政府請示公函「最難」

翻查海南省2021年3月發出的公開選聘公告，申請應徵三亞市旅遊推廣局長須具備8年以上航空、旅遊等相關工作經歷；工作、教育及專業背景與旅遊有較高關聯度，具有國際視野、通曉國際旅遊市場規則等可獲重點考慮。葉家麟稱，遴選過程要歷經多個步驟，填交申請表後有筆試，當中分3個部分，包括業務問題、中英翻譯及自由作答的提問環節。

葉表示，作答時面對不少挑戰，例如內地中文語法習慣與香港有異，他要花更多時間理解題目，最困難是撰寫向政府請示的公函，翻譯題目最得心應手。他在自由作答以創意方式作答，寫道「如你想知道更多有關業務有關的問題，請給我一個面試的機會」，詎料真獲面試機會，經過學歷背景審查後獲聘。

作為首名到內地擔任法定機構法定代表人者，葉家麟寄語年輕人要學會調整心態、有包容的心、放眼世界，才可把握機會。以酒店業為例，葉指三亞海棠灣有20多家的世界級酒店，他過去曾組織不少學生到當地考察，了解度假村式酒店的經營方式，與在香港的城市酒店截然不同，相關經歷將有助學生未來的職業生涯。

稱港酒店業重細節

海南欠缺成機遇

海南正發展為自貿港，推動「瓊港合作」亦是葉家麟重點工作。葉說，他來自香港的背景為他「帶來便利」，可沿用已有人脈、同時能操廣東話及普通話的語言優勢亦方便溝通合作。他認為日後海南發展自貿港，兩地亦不會構成競爭關係。他認為香港本身是「會展之都」、可做大型展覽；三亞則適合做精品及高端商品展覽。他又稱，香港酒店業從業員具競爭力，例如較著重細節，正是海南所缺乏，港人到當地發展將有不少機遇。