掌旅遊推廣局 改變「好山好水好無聊」 港青三亞做局長 訂KPI擺脫「不敢做」風氣

明報記者 鄭律銘

葉家麟早年負笈英國

曾辦私人飛機公司

35歲的葉家麟在香港成長，早年負笈英國讀生物化學及法律，2011年大學畢業，回港後曾到私人飛機管理公司工作，打理家族生意包括酒類飲品經銷，2017年與人合伙創立私人飛機公司Aero Link Limited處理包機業務。葉經過遴選（見另稿），2021年10月上任三亞市旅遊推廣局長，任期3年。他上任初期，該局主要負責旅遊推廣，及後職能逐步擴大，至今兼顧開拓航線、舉辦會展活動等。

交通單一礙吸客

策展辦體藝活動留人

三亞市氣候宜人，擁有陽光沙灘及龐大酒店群，但交通單一成為局限。葉家麟上任後觀察到，旅客要由島外到三亞，乘搭飛機是主要途徑，交通成本高，可能減低旅客來訪意欲。葉笑言，「我們常常都說三亞市『好山、好水、好無聊』」，要爭取更多旅客到三亞甚至延長其逗留天數，就要舉辦有吸引力的活動。因此，他早在新冠疫情期間已洽商及籌備多個活動，最近舉辦了三亞國際遊艇展暨國際酒類展，同時邀請30多人的香港代表團及境外代表，帶他們了解三亞發展；稍後亦會陸續洽商頂級的音樂會及體育賽事等活動在三亞舉行。

法定機構以「市場化運作、企業化管理」，與一般政府部門不同。葉家麟回想上任初期，三亞市旅遊推廣局仍屬較典型政府部門。「很多事情都較為rigid（僵化）、不敢做，我來到之後就訂立很多KPI（關鍵績效指標）……令他們感覺這裏是一間公司，而非政府的其中一個部分，讓他們有危機感」。葉家麟為團隊訂立多個市場指標，包括旅遊總收入及過夜旅客人數等，其中過夜旅客在2021年已達到2019年、即疫情前的九成水平，今年目標增長至2300萬人次左右；他又要求籌辦活動要「招商、拉贊助」，展覽舉辦的場次、人數規模等都有指標，令活動有客觀準則反映其影響力。

法定機構「頭重尾輕」

精簡上層仔細分工

要實踐上述指標，需提升機構效率，葉家麟憑其過往企業管理經驗改組行政架構。葉解釋，以往局內有4至6個副局長、造成「頭重尾輕」，於是他精簡管理層人手，改為在局長及副局長之下設多個總監職位，專職分管商務拓展、活動策劃、市場研究及分析等，令分工更清晰。

冀為三亞帶來制度建設

免「我在，局才在」

上任1年半在局內推動不少新措施，葉家麟長遠盼為三亞帶來制度建設，例如是政府職能部門對法定機構的保障，以及外省法定機構員工在三亞的生活保障等，「假設任期結束後，就不要因為『我在，局才在』、『我不在，局就不在』，這是我最不想見到的」。他期望建立好制度基礎後，可為當地法定機構注入更多新活力及元素。